Доленосний знак: героїчна історія встановлення нашого прапора на найвищій точці Святогірська

На верхівці пам'ятника Артему, найвищій точці Святогірська, що на Донеччині. Наші захисники 3 серпня встановили український прапор і це було доленосним знаком.

У цьому переконаний службовець північного об'єднання Нацгвардії України Сергій Позняк. Він був одним із учасників встановлення національного прапора на найвищій точці Святогірська. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його брифінг у Медіацентрі Україна.

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Яка історія підняття прапора у Святогірську

Воїн розповів, що перед підняттям прапора була певна підготовка. Оскільки місце пам'ятника досить небезпечне, звідти кілька днів працювали снайпери. Як стало відомо нашій розвідці з перехоплень, росіяни відійшли приблизно на півтора кілометра, бо знали, що в них стріляють саме звідти.

Також відіграло свою роль те, що в місті вже кілька днів відбувався контрнаступ. Наші захисники звільнили три села поряд і 200 квадратних кілометрів української землі.

Тоді вже замовили прапор і мотузку, а кілька добровольців зголосилися його підняти. Охочих було багато, проте знадобилися для підняття лише 4 людини. Після підняття державне полотно продовжує майоріти над Лисою горою Святогірська й станом на 23 серпня.

Цей прапор став для мене доленосною віхою. Я знав, що перемога точно за нами. І з цим ніхто нічого не зробить. Як із цим прапором, з ним ніхто нічого не може зробити,

– акцентував Сергій Позняк

Як встановлювали прапор у Святогірську: дивіться відео