Понад половина поляків вважає Зеленського упередженим щодо Польщі, – опитування

Скандал між Україною та Польщею вплинув безпосередньо й на думку поляків про ставлення до них президента Зеленського. Понад половина з них вважає, що український лідер має негативне ставлення до Польщі.

Про це свідчать дані соціологічного опитування United Surveys, подробиці передає Polsat News.

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Як поляки оцінюють ставлення до них Зеленського?

Опитування показало, що 58,3% респондентів вважають ставлення Зеленського до Польщі негативним, 30,1% – позитивним, ще 11,6% не визначилися.

Серед виборців коаліції влади, зокрема, ліберального альянсу "Громадянська коаліція" на чолі з прем'єром Польщі Дональдом Туском, рухом "Польща 2050" та інших, думки розділилися:

41% бачать ставлення українського президента як позитивне;

39% — як негативне;

19% не змогли відповісти.

Натомість серед прихильників опозиційних сил, зокрема партії "Право і справедливість", яку підтримує президент Польщі Кароль Навроцький, 83% вважають, що український лідер упереджений до Польщі й поляків.

Важливо! Опитування 1000 жителів Польщі з різних регіонів проводилося 12 – 14 червня 2026 року за допомогою інтернету та мобільних дзвінків.

Як розвивалися події після позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла?

Загострення ситуації розпочалося після присвоєння назви імені Героїв УПА одному з підрозділів Сил оборони України. Поляки сприйняли це за неповагу через історичний контекст.

Після низки заяв української та польської сторін, президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла. На таке рішення глава держави відповів лаконічно – нагорода поїхала до Польщі Новою поштою. При цьому Володимир Зеленський наголошував, що її вручали передусім народу й армії України.

Упродовж 20 червня рішення Зеленського підтримали 2-й, 3-й та 5-й президенти України. Надані їм раніше ордени Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко також повернули до Польщі. Відмовилися від своїх польських нагород й інші політичні діячі, зокрема, очільник МЗС Андрій Сибіга та голова ОП Кирило Буданов.