Як можна законно закрити справу про СЗЧ: пояснення Верховного Суду

Військові, які самовільно залишили частину, можуть бути засуджені на строк до 5 років, адже існує стаття кримінального кодексу. Однак уникнути такого покарання можилво.

Як закрити справу щодо СЗЧ?

Законодавством передбачено, що військовий, який пішов у СЗЧ може повернутися до служби й таким чином припинити склад злочину. Справа починає рухатися до закриття з моменту звернення до військової спеціалізованої прокуратури.

На прикладі однієї зі справ журналісти пояснили, як суд закриває справу про самовільне залишення частини.

Так військовослужбовця за рішенням місцевого суду визнали винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу. Суд першої інстанції розглядаючи справу, вирішив звільнити його від відбування заходу примусу з випробуванням. Натомість Апеляційний суд все ж призначив покарання. Згідно з рішенням чоловіка мали позбавити волі на строк 5 років.

Однак захисник військового подав касаційну скаргу й зазначив, що Апеляційний суд не врахував, що самовільне залишення частини сталося до набрання чинності змін до законодавства щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

Варто зазначити! Стаття 75 КК України передбачає звільнення від покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання винуватості.

Верховний Суд скасував рішення Апеляційного суду, зазначивши, що за матеріалами кримінального провадження військовий звертався до ВСП, розповів про злочин та сказав, що планує служити далі. Він роз'янив обставини залишення військової частини. Так Миколаївський зональний відділ Військової служби правопорядку від 12 жовтня 2022 року скерував заяву до розгляду до Донецького відділу. Усі ці факти були долучені до справи, їх належність та допустимість сторони підтримали. Однак апеляційна інстанція не надала цим документам належної оцінки. Так рішення щодо покарання військового ув'язненням вдалося оскаржити.

