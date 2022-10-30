Понад 300 знищено: у Повітряних Силах ЗСУ розповіли про боротьбу з іранськими дронами

Протиповітряна оборона України продовжує вправно боротися з іранськими дронами-камікадзе, які Росія використовує проти нас. Це стало новим викликом для наших захисників, однак вони добре з ним впоралися.

Зараз ППО збиває понад 85% шахідів

Про це 24 каналу розказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що на початку повномасштабної війни Повітряні сили та зенітно-ракетні війська України змогли збивати технологічні ракети за допомогою старих комплексів, постійно покращуючи свою майстерність. Так само їм довелося опановувати новий досвід, коли в окупантів з'явилися шахіди.

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За словами Ігната, спочатку близько половини дронів діставалося до своїх цілей, адже українським силам потрібен був час, щоб зрозуміти, як найефективніше знищувати ці безпілотники. Крім того, ворог також робив певні корегування – прокладав нові маршрути та почав застосовувати дрони саме у нічний час, коли їх не так добре видно.

Як пояснив речник Повітряних сил, це обмежує вибір засобів, якими можна збивати шахіди. Коли об'єкт видимий, його можна знешкодити стрілецькою зброєю, великокаліберними кулеметами, зенітними гарматами чи іншим озброєнням. А от в нічний час, у поганій видимості для цього можна застосовувати тільки ті засоби, що мають радіолокаційне обладнання – це винищувальна авіація і сили зенітно-ракетних військ.

Попри усі складнощі, наші захисники змогли поступово підвищити частину збитих дронів до 85%. За офіційною інформацією, вони знищили вже понад 300 шахідів. Разом із тим росіяни мають їх ще дуже багато, хоч і немає точних даних про те, скільки безпілотників привезли чи ще довозять окупанти. Тож розслаблятися поки що не варто.

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Росія отримає від Ірану ракети

Очільник Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов повідомив, що, ймовірно, вже у листопаді Росія отримає від Ірану не тільки дрони-камікадзе, а й балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar SRBM.

Вони несуть значно більшу загрозу, аніж шахіди та навіть ракети російського виробництва, бо вирізняються високою точністю та швидкістю. Крім того, іранські ракети можуть стріляти на відстань від 300 до 700 кілометрів.