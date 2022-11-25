Комусь це врятувало життя: як 4 сміливців-інженерів берегли український зв'язок у Маріуполі

У Київстарі розповіли щемливу історію про останню базову станцію в Маріуполі. Вона неабияк допомогла маріупольцям.

У компанії зізналися, що дуже довго не наважувалися на цю історію. Однак все ж таки вирішили розповісти її.

Важливо Україна повернула ще 50 захисників: серед звільнених – бійці з "Азовсталі" та Зміїного

Як працівники Київстару змогли забезпечити зв'язок у Маріуполі

Зазначають, що на початку березня, коли базові станції всіх операторів у Маріуполі перестали працювати, четверо інженерів Київстару самотужки зібрали базову станцію з обладнання, яке зберігалося в офісі.

Завдяки їхнім старанням у місті з'явилася мобільна мережа, яка працювала і стала єдиним каналом зв'язку для маріупольців. Також певний час в офісі Київстару місцеві могли заряджати свої мобільні телефони.

Протягом тижня інженери цілодобово чергували в комутаційному центрі, виходячи по черзі лише, щоб розшукати пальне для дизель-генераторів.

З огляду на ситуацію, яка тоді склалася в Маріуполі, це було дуже небезпечно,

– наголошують в компанії.

Як сміливий вчинок інженерів врятував комусь життя

У офіс декілька разів прилітали снаряди окупантів. Один з них вщент спалив стаціонарний дизель-генератор. Згодом інженери розшукали в місті переносний. Таким чином мобільний зв’язок знову запрацював.

Захисник "Азовсталі" Дмитро Козацький (позивний – "Орест") написав, що наші захисники також користувалися цим зв'язком.

Ми навіть декілька разів викладали там новини, поки не було Starlink,

– написав він.

Саме тоді українській владі вдалося організувати гуманітарний коридор для маріупольців. Завдяки цій базовій станції, що працювала, мешканці низки районів міста змогли отримати повідомлення про шляхи евакуації. Комусь це врятувало життя.

19 березня загарбники зруйнували стіни та перекриття частини офісу. Співробітники Київстару терміново покинули будівлю, попередньо видаливши з комутатора всі важливі дані. Базова станція працювала на залишках палива ще до 21 березня.

Варте уваги – Окупанти стягують у Маріуполь ще більше технік: дивіться відео

У компанії повідомили, що з героями-інженерами все добре, вони прагнуть повернутися до роботи. З огляду безпеки Київстар не оприлюднює їхні обличчя та імена.