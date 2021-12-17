Як працюватиме "Нова пошта" на свята: графік

"Нова пошта" розповіла про зміну свого звичного графіку роботи у період новорічних свят. Як поштова компанія працюватиме на Різдво та Новий рік 2022 – читайте далі.

Більшість святкових днів "Нова пошта" працюватиме або за звичайним графіком, або за графіком вихідного дня.

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Лише на Різдво та 1 січня пошта не працюватиме взагалі. У ці дні вихідні будуть не лише працівники відділень, але й кур'єри.

Новорічний графік роботи "Нової пошти"

25 і 27 грудня "Нова пошта" працюватиме за своїм звичайним розкладом;

31 грудня – за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення);

1 та 7 січня 2022 року – відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки клієнти "НП" отримати зможуть.

3 січня 2022 року – за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення).

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У грудні нас чекає додатковий вихідний день, пов'язаний зі святкуванням Різдва за юліанським календарем, 25 числа. Цього року Різдво припадає на суботу, тому відпочивати ми додатково будемо наступного за вихідними понеділка. Таким чином вихідними будуть: 25, 26, 27 грудня. А 24 грудня робочий день буде скорочений на одну годину.

Останній тиждень грудня буде повністю робочим, але 31 грудня (п'ятниця) буде коротким днем. Після чого з 1 по 3 січня нас чекають новорічні вихідні.