Як зараз працює метро в Києві

Під час повітряної тривоги в Києві метро діє як укриття. А на час комендантської години скористатися підземкою не вдасться.

Комендантська година в Києві діє з 23:00 до 5:00. На цей час київський метрополітен припиняє роботу.

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На час повітряної тривоги рух потягів на відкритій ділянці червоної лінії та проїзд поїздів через Південний міст на зеленій лінії призупиняється.

Як працюють підземні станції під час комендантської години (з 23:00 до 5:00), коли лунає повітряна тривога:

при вході в метрополітен, як укриття, обов’язково мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна використовувати дзвоник біля вхідних дверей;

вночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Графік відправлення перших та останніх поїздів зі станцій київського метро

Святошинсько-Броварська лінія (червона)

Оболонсько-Теремківська лінія (синя)

Сирецько-Печерська лінія (зелена)