Як працює український COVID-сертифікат в ЄС: відео з Франції

Український COVID-сертифікат працює на території Європейського Союзу. Принаймні у Франції з його практичним застосуванням проблем не виникло.

Відео із застосуванням програми "Дія" в громадському закладі у французькому місті у мережі оприлюднив журналіст Олег Деренюга.

Читайте також Що робити, якщо немає даних про вакцинацію в електронній системі

Практичне використання COVID-сертифікату в ЄС

На кадрах помітно, що чоловік сидить з товаришем в ресторані. Далі до їхнього столика підходить офіціант, який просить показати відповідний QR-код.

Українець відкриває додаток "Дія" та знаходить свій міжнародний сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від COVID -19. Після цього надає необхідні цифрові дані. Система зчитує їх, а валідація проходить успішно.

Рідкісне і прекрасне почуття гордості, що в нашій країні змогли зробити корисний сервіс, який реально працює,

– прокоментував Деренюга.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Грузія завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Практичне застосування COVID-сертифікату у Франції: дивіться відео

ЄС схвалив COVID-сертифікати України: що відомо

Українські COVID-сертифікати одними з першими отримали визнання Євросоюзу.

Вранці 20 серпня Україна технічно приєдналась до системи. Тепер українці можуть завантажити додаток, згенерувати документ та без проблем подорожувати країнами ЄС.

У більшості країн документ буде чинний протягом 180 днів.



Як отримати COVID-сертифікат / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Олеги Деренюги:

Попросили показати QR-код вакцинації у Франції. Показали код з додатку "Дія", офіціант його просканував і, вуаля, все підтверджено і працює. Рідкісне і прекрасне почуття гордості, що в нашій країні змогли зробити корисний сервіс, який реально працює!