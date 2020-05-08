Як працюють ринки в містах України: фото та відео зсередини

Більше ніж пів тисячі ринків України повернулися до роботи. Лише за останні дні кількість базарів, що відкрилась зросла удвічі. Деякі ж навіть і не відчинялись через неспроможність дотримуватись усіх вимог карантину. Про те, як працюють ринки та чи поспішають туди за покупками українці – читайте далі.

Щоб потрапити на територію одного із центральних ринків Львова доводиться трохи постояти в черзі та обов'язково продезінфікувати руки. Повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Всередині ринку торгові місця відокремлені захисними "екранами", усі – в масках і рукавичках та дотримуються дистанції.

"Щоб не зустрічалися ті, що заходять і виходять, в нас тепер вхід в один бік, а вихід – в інший", – сказала адміністраторка ринку Анна Сокур.



Черга біля ринку у Львові / Скриншот з відео 24 каналу



Захисні бар'єри між продавцем та покупцем / Скриншот з відео 24 каналу



Ринок у Львові / Скриншот з відео 24 каналу

Харків

В центральному ринку Харкова відвідувачам щоп'ятнадцять хвилин гучномовцем нагадують користуватись рукавичками. Адміністрація пильнує й продавцями ринку наголошуючи про дистанцію.

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За увесь час карантину ринок не зупиняв своєї роботи. Працював з дотриманням правил карантину. Однак продавців поменшало – багато людей просто не можуть виїхати з передмістя.



Ринок у Харкові / Скриншот з відео 24 каналу



Багато магазинів закрито / Скриншот з відео 24 каналу

Київ

Порожньо не лише на ринку Харкова. З трьохсот торгових місць на Бесарабському ринку столиці відкриті лише 10.

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Там також дотримуються санітарних норм: торгові точки одна від одної віддалені, товар накритий плівкою, а на м'ясній продукції є бар'єр між продавцем та покупцем. Кажуть, поверхні обробляють навіть частіше, ніж того вимагають правила.

На вході також встановили автомат з антисептиком, а для покупців підготували одноразові рукавички. У наступні дні кількість торгових точок збільшиться, але не набагато.



Басарабський ринок зсередини / Скриншот з відео 24 каналу



Бар'єр між продавцем та покупцем / Скриншот з відео 24 каналу



Антисептик на вході до ринку / Скриншот з відео 24 каналу

На усіх ринках відтепер за дотриманням правил слідкує інспектор від продспоживслужби. І видає дозволи на їхню роботу.



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