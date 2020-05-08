Як працюють ринки в містах України: фото та відео зсередини
Більше ніж пів тисячі ринків України повернулися до роботи. Лише за останні дні кількість базарів, що відкрилась зросла удвічі. Деякі ж навіть і не відчинялись через неспроможність дотримуватись усіх вимог карантину. Про те, як працюють ринки та чи поспішають туди за покупками українці – читайте далі.
Щоб потрапити на територію одного із центральних ринків Львова доводиться трохи постояти в черзі та обов'язково продезінфікувати руки. Повідомляє кореспондентка 24 каналу.
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Всередині ринку торгові місця відокремлені захисними "екранами", усі – в масках і рукавичках та дотримуються дистанції.
"Щоб не зустрічалися ті, що заходять і виходять, в нас тепер вхід в один бік, а вихід – в інший", – сказала адміністраторка ринку Анна Сокур.
Черга біля ринку у Львові / Скриншот з відео 24 каналу
Захисні бар'єри між продавцем та покупцем / Скриншот з відео 24 каналу
Ринок у Львові / Скриншот з відео 24 каналу
Харків
В центральному ринку Харкова відвідувачам щоп'ятнадцять хвилин гучномовцем нагадують користуватись рукавичками. Адміністрація пильнує й продавцями ринку наголошуючи про дистанцію.
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За увесь час карантину ринок не зупиняв своєї роботи. Працював з дотриманням правил карантину. Однак продавців поменшало – багато людей просто не можуть виїхати з передмістя.
Ринок у Харкові / Скриншот з відео 24 каналу
Багато магазинів закрито / Скриншот з відео 24 каналу
Київ
Порожньо не лише на ринку Харкова. З трьохсот торгових місць на Бесарабському ринку столиці відкриті лише 10.
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Там також дотримуються санітарних норм: торгові точки одна від одної віддалені, товар накритий плівкою, а на м'ясній продукції є бар'єр між продавцем та покупцем. Кажуть, поверхні обробляють навіть частіше, ніж того вимагають правила.
На вході також встановили автомат з антисептиком, а для покупців підготували одноразові рукавички. У наступні дні кількість торгових точок збільшиться, але не набагато.
Басарабський ринок зсередини / Скриншот з відео 24 каналу
Бар'єр між продавцем та покупцем / Скриншот з відео 24 каналу
Антисептик на вході до ринку / Скриншот з відео 24 каналу
На усіх ринках відтепер за дотриманням правил слідкує інспектор від продспоживслужби. І видає дозволи на їхню роботу.
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