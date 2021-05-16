Біг: все, що ви хотіли знати, але не мали, у кого запитати

Топ питань про біг. Коли краще бігати – вранці чи ввечері? Бігайте тоді, коли у вас є час. Далі читайте російською.

Несомненно, утренние пробежки отлично бодрят и заряжают энергией на весь день. А вот самая первая пробежка должна быть и самой короткой. Начинайте с 10 минут.

Полезно Как накачать плечи без зала и тренера: видео, которое подойдет каждому

Пить или не пить воду во время бега?

Пить во время бега просто необходимо. Жидкость разжижает кровь – и сердцу легче последнюю перекачивать. Не говоря уже об опасности обезвоживания и теплового удара, особенно летом.

Вреден ли бег для суставов?

Бег – одна из естественных нагрузок для человеческого тела. Но в то же время он является ударной нагрузкой на суставы, включая позвоночник.

Бег не принесет вреда, если выполняются пункты:

ты держишься в рамках нормального для своего роста и веса (полным людям лучше заменить бег на быструю ходьбу, так нагрузка на суставы будет меньше);

бегаешь не как загнанная лошадь, а в умеренном объеме;

бег по естественным поверхностям и неасфальтированным дорожкам;

придерживаешься правильной техники бега;

бегаешь в специальной обуви с хорошей амортизацией;

грамотно выстраиваешь режим отдыха и нагрузок и поддерживаешь общую физическую форму на должном уровне;

не имеешь противопоказаний для бега.

Не пропустите Как больше двигаться в течение дня: советы, которые помогут изменить жизнь

Нужна ли разминка перед бегом?

Конечно, да, лучше – динамическая, которая подготовит мышцы и связки.

Во время бега нужно правильно дышать / Фото Pixabay

Как правильно дышать во время бега?

Вдыхаем носом – так воздух фильтруется и согревается. А выдыхаем через рот: углекислый газ должен быстро покидать легкие. И стараемся дышать глубоко, чтобы клетки лучше насыщались воздухом и не случилось кислородного голодания.

Техника бега для новичка

Задействовать в работу полную стопу. Наступать с пятки на носок. Не переразгибать ноги в коленях. Активно дышать и работать руками, не сутулиться.

В общем, помним: бег должен быть нетравматичным, поддерживать ваше здоровье и приносить удовольствие!