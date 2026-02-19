Як законно знятися з розшуку ТЦК через інвалідність: пояснення адвоката
- Військовозобов'язані з підтвердженою інвалідністю повинні бути виключені з військового обліку і не підлягають призову.
- Для скасування розшуку необхідно оформити інвалідність через медико-соціальну експертну комісію і врегулювати можливі адміністративні штрафи з ТЦК.
Військовозобов'язані з підтвердженою інвалідністю не підлягають призову та мають бути виключені з військового обліку. Навіть якщо людину вже оголосили у розшук ТЦК, цей статус можна скасувати після належного оформлення документів.
Про алгоритм дій у таких випадках на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян. За його словами, громадяни з офіційно встановленою інвалідністю не підлягають призову. Ця норма діє навіть тоді, коли статус особи з інвалідністю було отримано вже після оголошення в розшук через неявку до ТЦК чи неоновлення облікових даних.
З чого почати, щоб більше не бути у розшуку?
В Україні триває мобілізація, і нерідко військовозобов'язані з проблемами зі здоров'ям опиняються у списках розшуку територіальних центрів комплектування. Водночас чинне законодавство передбачає, що підтверджена інвалідність є безумовною підставою для виключення особи з військового обліку та припинення розшукових заходів.
Перший крок – оформлення інвалідності в установленому порядку. Для цього потрібно звернутися до профільного або сімейного лікаря, який подасть заяву на проходження експертного оцінювання. Лише після проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або відповідної експертної групи та отримання офіційного висновку можна ініціювати процедуру скасування розшуку і виключення з військового обліку.
Що робити зі штрафами та розшуком?
Якщо особа вже перебуває у розшуку, ТЦК може вимагати сплати адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку – наприклад, за неявку за повісткою. У такій ситуації можливі два варіанти: сплатити штраф, якщо порушення справді було до встановлення інвалідності, або оскаржити дії ТЦК, якщо оголошення в розшук було неправомірним.
Після врегулювання цих питань і надання документів, що підтверджують інвалідність, ТЦК зобов'язаний виключити особу з військового обліку.
Що змінилося в оформленні відстрочок та бронювання у 2026 році?
Колишні військовополонені можуть отримати автоматичну відстрочку від мобілізації – достатньо один раз звернутися до ЦНАПу. Відстрочка продовжується автоматично кожні 90 днів, якщо в облікових даних правильно вказано строк її дії.
Особи з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації, незалежно від групи інвалідності. Документи для відстрочки подаються через Центри надання адміністративних послуг або застосунок Резерв+, а безстрокова інвалідність автоматично відображається в системі.
Державні органи та підприємства критично важливих галузей можуть бронювати працівників від мобілізації, якщо вони виконують мобілізаційні завдання або надають послуги ЗСУ. Працівники, які не оновили дані в ТЦК або працюють неофіційно, можуть не отримати бронь від мобілізації.