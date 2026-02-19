Як законно знятися з розшуку ТЦК через інвалідність: пояснення адвоката

Військовозобов'язані з підтвердженою інвалідністю не підлягають призову та мають бути виключені з військового обліку. Навіть якщо людину вже оголосили у розшук ТЦК, цей статус можна скасувати після належного оформлення документів.

Про алгоритм дій у таких випадках на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян. За його словами, громадяни з офіційно встановленою інвалідністю не підлягають призову. Ця норма діє навіть тоді, коли статус особи з інвалідністю було отримано вже після оголошення в розшук через неявку до ТЦК чи неоновлення облікових даних.

Дивіться також "Розшук" попри бронювання: юристка пояснила, що робити військовозобов’язаним

З чого почати, щоб більше не бути у розшуку?

В Україні триває мобілізація, і нерідко військовозобов'язані з проблемами зі здоров'ям опиняються у списках розшуку територіальних центрів комплектування. Водночас чинне законодавство передбачає, що підтверджена інвалідність є безумовною підставою для виключення особи з військового обліку та припинення розшукових заходів.

Перший крок – оформлення інвалідності в установленому порядку. Для цього потрібно звернутися до профільного або сімейного лікаря, який подасть заяву на проходження експертного оцінювання. Лише після проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або відповідної експертної групи та отримання офіційного висновку можна ініціювати процедуру скасування розшуку і виключення з військового обліку.

Що робити зі штрафами та розшуком?

Якщо особа вже перебуває у розшуку, ТЦК може вимагати сплати адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку – наприклад, за неявку за повісткою. У такій ситуації можливі два варіанти: сплатити штраф, якщо порушення справді було до встановлення інвалідності, або оскаржити дії ТЦК, якщо оголошення в розшук було неправомірним.

Після врегулювання цих питань і надання документів, що підтверджують інвалідність, ТЦК зобов'язаний виключити особу з військового обліку.

Що змінилося в оформленні відстрочок та бронювання у 2026 році?