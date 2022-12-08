Всі роз'їхалися, але навчаються і далі разом: журналістка з Бахмута про знищену окупантами школу
Російська агресія вплинула на життя багатьох українців. Дехто розпочав життя ледь не з початку: нове місто, люди, робота.
Гаяне Авакян – журналістка. Народилася і жила у Бахмуті. Через російську агресію вона була вимушена виїхати з рідного міста, пише 24 канал.
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Про нове життя в Києві
З найнеобхіднішими речами, за руку з маленьким сином вона вирушила у дорогу – спершу у Львів, а тоді – Київ.
Гаяне вирішила перебратися до Києва, тому що там її робота та колеги. Раніше вона працювала дистанційно і лише інколи приїжджала у київський офіс.
Згодом журналістка вирішила, що будуватиму життя з нуля вже у столиці. Виїжджати за кордон вона не хотіла.
Син, правда, продовжує вчитися дистанційно у бахмутській школі. Весь його клас роз'їхався по різних містах, але навчаються і далі разом. Хоча самої школи вже немає, її зруйнували. Але головне – це люди, і вони залишаються,
– розповіла вона.
Про повернення до Бахмута
Жінка зізнається, що наразі їй важко будувати плани на майбутнє. Вона дуже сподівається на те, що її рідне місто все ж таки не окупують.
Тому нічого поки не говорю про повернення саме в Бахмут після війни. Будемо дивитися по ситуації. Я дуже сподіваюся, що місто не окупують. Не хочу, щоб над ним був російський прапор, щоб там повилізали колаборанти. Рада, що місто тримається,
– сказала вона.
У Бахмуті росіяни зосередили свої основні зусилля
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. У цих регіонах вони намагаються покращити тактичне положення.
- Кожної доби окупанти зазнають шалених втрат на Донеччині. У ЗСУ розповіли, що біля Бахмута Росія втрачає до 70 осіб на добу. Окупанти намагаються вогнем вплинути на позиції наших військових, обстрілюють зі ствольної артилерії, мінометів та іншої зброї.
- У ЗСУ розповіли, що під Бахмутом росіяни використовують нові сили особового складу, щоб прорвати оборону наших військ. Під прикриттям артилерії росіяни намагаються дістатися до наших передових позицій. Однак наші воїни тримають оборону, тому в Бахмуті майорить прапор України.