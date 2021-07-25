Турнір попри аномальну спеку: як завершились змагання спецпризначенців на Черкащині

Вже четвертий рік поспіль бійці 10 прикордонного загону ДОЗОР організовують турнір пам'яті свого полеглого побратима Василя Полякова. У 2021 році аномальна спека лише посилила бойовий дух учасників.

Водночас власне турнір почався з рекорду. Його встановив 7-разовий рекордсмен України з пауерліфтингу Віталій Міхеєв – у богатирській тязі. Він вже давно допомагає спецпідрозділу ДОЗОР. Своє досягнення він присвятив пам'яті героя-прикордонника.

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"Рекорд встановлено, зафіксовано. Перша спроба була невдалою. Якщо здатися? Вася (Василь Поляков – 24 канал) ж не здався, я теж не мав права здаватися", – сказав волонтер та рекордсмен Віталій Міхеєв.

Учасники представили силові відомства України

Заступник голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк зазначив, що це змагання на виносливість, на колективні дії та колективне прийняття рішень – практично всі етапи направлені на те, щоб виявити найкращі сторони спецпризначенця. Учасниками турніру стали 19 команд, які представляли силові відомства України:

прикордонників;

поліцію;

Службу безпеки;

Зовнішню розвідку.

На турнір завітали спецпризначенці з-за кордону

У 2021 році на турнір вперше завітали спецпризначенці з Литви та Латвії. Командир латвійського підрозділу SIGMA вже зустрічався з українськими прикордонниками на змаганнях у себе вдома.



Турнір вперше відвідали спецпризначенці з Литви / Фото з фейсбуку підрозділу ДОЗОР

"Головна мета в тому, щоб зібрати тут хлопців. Не для того, аби бути суперниками чи опонентами, а щоб вони потоваришували, обмінялись досвідом та навичками. Ваші хлопці з ДОЗОРУ мають бойовий досвід, для нас це теж дуже важливо", – сказав командир підрозділу SIGMA.



Командир SIGMA вже зустрічався з українськими прикордонниками / Фото з фейсбуку підрозділу ДОЗОР

5-денний турнір поділили на силові та стрілецькі компоненти. Спочатку – командне подолання смуги перешкод. Перед військовослужбовцями спеціального призначення можуть стояти завдання не тільки в місті чи відкритій місцевості – це може бути ліс, болото або річка – їх треба подолати, розповів інструктор спецпідрозділу ДОЗОР позивний "Рись".

Вперше на турнір приїхала рідна сестра Полякова

"Ми намагалися зробити його (турнір – 24 канал) максимально цікавим, максимально прикладним, тут є і фізичні навантаження, і перенесення ваги, і стрільба, лазіння по драбині, спуск по канату. Хотіли загнати в якийсь мінімальний стан стресу для того, щоб кожен учасник отримав свою порцію адреналіну", – пояснив інструктор спецпідрозділу ДОЗОР позивний "Сем".

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Переможцем турніру у 2021 році стала команда 10 окремого загону оперативного реагування ДОЗОР. На церемонії нагородження, за традицією, присутні батьки загиблого прикордонника. Вперше на турнір приїхала і рідна сестра Василя Мар'яна.

Перше враження: я побачила як вони змагаються у такій спеці. Вони молодці, що витримали все це! Вони дуже сильні, вони молодці: збираються щороку заради мого брата. Я дуже вдячна їм,

​– сказала Мар'яна Полякова.