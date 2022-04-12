Як Путін маніпулює та змінює наратив змісту "спецоперації" в Україні

Російський президент Володимир Путін 12 квітня зустрівся з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком. Путін виступив із заявами про "спецоперацію" в Україні.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Зазначили, що президент країни-терористки маніпулює Мінськими угодами та по-новому пояснює дії росіян в Україні.

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Головними меседжами Путіна на зустрічі з Лукашенком було:

влада України публічно не захотіла виконувати Мінські угоди;

Росія визнала псевдореспубліки, бо неможливо було спостерігати за "геноцидом";

Україна з неонацизмом загрожувала Росії, тому необхідно було напасти першими.

Чому Путін бреше

Проте, як зазначили в Центрі, Росія сама порушила Мінські угоди, визнавши 21 лютого суверенітет окупованих нею територій. Це означало, що вона сама вийшла з переговорів.

Крім цього, Путін маніпулює словом геноцид, а за 8 років війни пропаганда не говорила про це. Також у Центрі нагадали, що Росія та Білорусь мали спільні військові "навчання" біля кордонів з Україною, але постійно заперечували, що готуються до війни.

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