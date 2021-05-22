Як Путін вирішив "вибити зуби" недругам Росії

"Країна унікальних можливостей". Пообіцявши днями "вибити зуби" недругам Росії, провівши "бій з тінню", Володимир Путін вийшов з рингу, зняв рукавички. Далі читайте російською.

И начал обмахивать публику душистым полотенцем:

"Для активного талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей…"

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Это сказано вовремя.

Как раз вчера тандем Клишас-Крашенинников предложил "выбить зубы" (запретить избираться) "экстремистам" из ФБК и их сторонникам не только в Госдуму, но и в региональные, а также местные органы власти.

Прогноз политика Владимира Рыжкова сбылся на 100%.

"Активные, талантливые люди" обретают "новые возможности".

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Между прочим, обычно власти, которые считают кого-то "экстремистом", наоборот приветствуют переход соответствующих партий и движений на парламентские рельсы. Полагая, что люди, решившие отстаивать свои идеи с трибуны законодательных собраний, экстремистами быть перестают.

Но так в мире, а в "стране уникальных возможностей" свое понимание – здесь власти мало того, что объявили "экстремистами" сторонников конституционной деятельности, так еще решили загнать их в политическое подполье.

Какие еще "уникальные возможности" в запасе?

Запретить "экстремистам" не только избираться, но и выбирать? Вычеркнуть их из списков избирателей?

Алло? Алло? Госдума? Совфед? Крашенинников! Клишас! Полнее раскройте в законах для "активных и талантливых" сокрытый в геленджикских туннельных глубинах потенциал.