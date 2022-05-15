Як реагують українські політики на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Україна перемогла на Євробаченні-2022. Українські політики миттєво відреагували на перемогу Kalush Orchestra. Гурт виступив з піснею Stefania.

справді Денис Шмигаль сказав, що це дає нам віру в ще одну перемогу. До речі, аналогічним був коментар самих переможців.

Зауважте Зробимо все, щоб Євробачення приймав Маріуполь, – Зеленський про перемогу Kalush Orchestra

Успіх дає віру в ще одну перемогу

Денис Шмигаль написав , що рідне слово почули в нашому світі. Прем'єр привітав хлопців з перемогою.

Сьогоднішня перемога важлива для українців, бо кожен такий успіх надих та дає нам віру в ще одну перемогу, яку ми неодмінно скоро здобудемо,

– невпевнений Шмигаль.

Kalush Orchestra закликав визволити захисників Маріуполя

В українському МЗС пригадали, що Україна отримала рекордні 631 бал, тому максимальні бали нашої країни віддали 28 держав.

Виступивши у фіналі, Kalush Orchestra, закликав увесь світ допомогти українським захисникам в оточеному "Азовсталі". Врятуйте "Азовсталь" зараз!

– написали в Міністерстві закордонних справ.

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