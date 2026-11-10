Від перших пострілів до бойових гранат: як рекрути Нацгвардії готуються до фронту

Майбутні нацгвардійці проходять інтенсивну підготовку, під час якої вчаться діяти в умовах, максимально наближених до бойових. Деякі випробування виявляються значно складнішими, ніж здавалися спочатку, однак після подолання страху бійці готові повторювати їх знову.

Рекрути 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України опановують поводження зі зброєю, тактику бою та інші необхідні військовим навички. Під час базової загальновійськової підготовки вони відпрацьовують дії під наглядом досвідчених інструкторів.

Як проходить підготовка майбутніх нацгвардійців?

Заняття з вогневої підготовки починаються зранку. Перш ніж перейти до стрільб, рекрути вивчають будову зброї, її можливості та особливості застосування.

Один із нацгвардійців, Владислав, розповів, що спочатку вправи здавалися простими. Проте під час відпрацювання дій в окопах він зіткнувся зі справжнім стресом.

Ти йдеш, стріляєш, ти повинен вивіряти кожен кутик, прострілювати. Постійно в русі стріляєш, і здається, робиш все правильно, контролюєш всі повороти,

– поділився військовий.

За його словами, додаткові труднощі виникали, коли під час виконання вправи закінчувалися набої й потрібно було перезарядити зброю. Водночас поруч перебував інструктор, який контролював дії рекрутів і допомагав виправляти помилки.

Окрему увагу під час навчання приділяють кулеметам. Рекрут Дмитро зізнався, що робота з такою зброєю потребує не лише навичок, а й хорошої фізичної підготовки.

Це зовсім інший рівень. Особливо, коли ти усвідомлюєш, які задачі він може закривати на фронті в бойових діях,

– зазначив він.

Дмитро також порадив тим, хто планує вступити до лав Нацгвардії, заздалегідь приділяти увагу фізичній формі, адже кулемет має значну вагу.

Як навчаються майбутні нацгвардійці: дивіться відео

Що розповідають рекрути про перше метання бойових гранат?

Одним із найемоційніших етапів підготовки стало метання гранат. Спочатку військові протягом двох днів тренувалися з навчальними зразками, а згодом перейшли до бойових.

Рекрут Назар розповів, що спочатку хлопці жартували та згадували шкільні уроки фізкультури. Однак після отримання справжніх боєприпасів ставлення до вправи змінилося.

Коли нам видали вже бойові, показали, як закручувати запал, коли ми взяли в руки, то вже не так смішно,

— пригадав він.

За словами Назара, після першого кидка страх поступився азарту.

А після першого кидка – дайте ще! Запал такий пішов, що кидав би цілий день,

– розповів рекрут.

У процесі навчання / Фото 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України

Скільки триває підготовка рекрутів Нацгвардії?

Навчання проходить під керівництвом інструкторів із бойовим досвідом. Вони не лише пояснюють основи військової справи, а й передають практичні знання, здобуті на фронті.

Інструктор на псевдо Куниця наголосив, що навіть ті рекрути, яким спочатку важко даються окремі вправи, поступово опановують необхідні навички.

Часто буває таке, що у людини дійсно не виходить, але з часом за ці 57 днів під кінець у рекрута, який не міг, наприклад, усунути ту ж саму затримку автомата, починає все виходити, я відчуваю гордість,

– поділився він.

Крім вогневої підготовки, майбутні нацгвардійці вивчають військову топографію, спорудження укріплень, тактичне пересування та надання домедичної допомоги.

У бригаді наголошують, що комплексне навчання допомагає рекрутам поступово перетворюватися на злагоджений підрозділ, готовий виконувати бойові завдання.

Інструктори та рекрути діляться враженнями: дивіться відео

Як раніше готували рекрутів 2-ї Галицької бригади?

У вересні 24 Канал розповідав про тактичну підготовку рекрутів цієї ж бригади. Тоді новобранці відпрацьовували пересування зі зброєю, взаємне прикриття та взаємодію в парах. Інструктори наголошували, що важливо не лише правильно виконувати вправи, а й навчитися довіряти побратимам.