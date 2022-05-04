Як рибалки зі Страхолісся на Київщині врятували від голоду дві тисячі людей

У березні під час російської окупації Київщини на Київському водосховищі волонтери організували евакуаційні та гуманітарні пункти. Вони вивозили у безпечні місця жінок, дітей та літніх людей та постачали продукти.

Початок війни

Видання зробило репортаж з місця подій, поспілкувалося врятованими та волонтерами. Вони зазначили, що з перших днів окупації частини Київщини, стало зрозуміло, що в навколишніх населених пунктах біля Страхолісся виникне брак харчів.

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Спочатку рибалки ловили рибу та роздавали людям, які опинились в пастці. Через кілька днів після окупації зник мобільний зв'язок. Люди знаходили окремі місця, де можна було зловити слабкий сигнал, щоб просити про допомогу, бо в селах почали закінчуватись інші харчі.



Місце звідки евакуйовували людей / Фото УП

Перший рейс

На рибі довго не проживеш. Закінчувались олія, мука, а без хліба ситий не будеш. Ми попросили друзів Києва про допомогу. Вони привезли на ту сторону через Вишгород продукти, а ми забрали на човні,

– розповіла волонтерка Альона Алієва.

Тоді вони змогли привезти три мішки борошна. Їх розділили між людьми, які найбільше цього потребували, вийшло по 500 грамів на людину.

Волонтери врятували понад 2000 людей

Після успіху перших пробних поїздок рибалки та активісти влаштували у Страхоліссі евакуаційний центр, пов'язаний із кількома точками на лівобережжі, на стику Чернігівської та Київської областей. У хорошу погоду до найдальшої – 40 хвилин ходу на човні, у шторм – годину й більше.



Евакуаційна база села Страхолісся / Фото УП

Якщо шторм, то ворогу не побажаєш, приїжджали всі мокрі. Бувало, три рази на день переодягались і знову в рейс. Ті, хто не звик плисти під час такої високої хвилі, казали, що під час руху можна легко зрозуміти, де саме розміщується печінка,

– згадав рибалка Олександр Кулина.

У великий, одинадцятиметровий човен, куди за бажання можна було вмістити до тридцяти осіб, садили максимум шістнадцять. Рибалки боялись потрапити під обстріл та намагалися пройти якнайшвидше більш як десять кілометрів до іншого берега.

На лівий берег вивозили біженців, багато з яких вирушали далі до Європи. А поверталися з їжею та ліками.

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