Зник ще у 2022 році: українців на окупованих територіях "засудили" на роки колонії

Російські загарбники продовжують кошмарити українців на тимчасово окупованих територіях. Там нещодавно оприлюднили "вироки" щодо кількох цивільних.

Як розповів 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя, окупанти, як і раніше, безпідставно звинувачують місцеве населення у різних "злочинах". Нещодавно стало відомо про двох людей, яким російські суди придумали "вироки".

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Що відомо про "засуджених" українців

Як наголосив кореспондент, стало відомо, що ворог присудив громадянці України Тетяні Ключко 12 років колонії. Окупанти цинічно звинувачували її в тому, що вона "готувала теракт в Енергодарі". "Судили" жінку у Ростові-на-Дону.

Також російські загарбники "засудили" 26-річного електрика з Михайлівки Олексія Єфименка. Окупаційні органи викрали чоловіка ще в 2022 році. І тепер його чомусь "судили" аж в Санкт-Петербурзі. Ворог приписав йому шпигунство та дав 7 років колонії.

Росія має таку практику, коли потрібно відзвітувати про збільшення кількості впійманих "шпигунів". Вони хапають кого завгодно, катують та змушують зізнатися в різних злочинах. Далі їх відправляють в "суд". Таке регулярно стається,

– розповів кореспондент.