Як Росія маніпулює поняттям "іноагентів": огляд британської розвідки

Кремлівська влада успішно використовує термін "іноземний агент", як інструмент маніпуляції громадською думкою. Таким чином путінський режим намагається схиляти своїх громадян до антизахідних, провоєнних наративів.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 3 жовтня. Висновки грунтуються на опитуванні, проведеному російським державним центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), у якому росіян запитували про їх ставлення до людей і організацій, яких вважають "іноагентами".

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Які результати

"61% опитаних вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про Росію", – ідеться в огляді.

Розвідка зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія розширила законодавство щодо "іноагентів".

Ці заходи "суттєво звужують інформаційний простір" в Росії, через що дедалі важче висловлювати будь-яку точку зору, зокрема й думку щодо війни проти України, якщо та відхиляється від "офіційної",

– вважають британські розвідники.

Що цьому передувало

Закон про іноземних агентів-ЗМІ набув чинності в країні-агресора наприкінці 2019 року. Він передбачає, що ЗМІ, яких оголосили "іноагентами", мають заснувати в Росії юридичну особу, подавати фінансові звіти, проводити аудит і вказувати в матеріалах, що їх поширює "ЗМІ-іноагент".

Узагалі в Росії дуже погано зі свободою слова. Громадяни країни-агресора буквально позбавлені права виражати свої думки чи політичні погляди.

Наразі однією з найбільш табуйованих тем наразі в Росії є майбутня хвиля мобілізації. Російським ЗМІ фактично заборонили поширювати про це будь-яку інформацію.