У Росії проблеми з ремонтом авіації, це впливає на інтенсивність у бою, – військовий експерт

Австрійський військовий експерт Том Купер розповідає, росіянам важко ремонтувати літаки Су-25. Це стара машина, яку важко обслуговувати, але не варто плекати ілюзій.

Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зазначив, що Су-25 як і будь-який військовий літак потребує ремонту.

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"Треба розуміти, що літак потребує обслуговування. Су-25 не надзвуковий літак і у нього немає великих перевантажень. І він не єдиний, який використовує Росія. Основний авіаційний парк – це Су-30. У нього ресурс 6 тисяч годин. У Росії є проблеми, не все ідеально", – розповів Катков.

Зверніть увагу – Олег Катков про використання авіації: дивіться відео

Стосується будь-якої авіації

За словами військового експерта, Росія значно швидше втрачає ресурси під час бойового використання. Ускладнюються умови експлуатації, оскільки більше бомбове навантаження, зльотів і посадок, використання форсажних режимів тощо.

Катков зазначив, що використання авіації впирається у велику кількість авіаремонтних підприємств. За словами експерта, їх у Росії приблизно 15, а якщо згадати всі авіаційні, то вийдемо на приблизно 30 підприємств. Крім цього, можна додати Білорусь.

Так, в Росії ресурси зменшуються. Це безумовно впливатиме на інтенсивність використання російської авіації. Це негативна перспектива для будь-якої авіації, яка виконує бойові завдання. Це стосується і Повітряних сил України, які експлуатують літаки віком понад 30 років. Саме тому нам так потрібна авіація, – сказав військовий експерт.

У Росії впав літак

Штурмовик окупантів Су-25 впав 23 лютого у Бєлгороді. Пілот літака загинув. У Повітряних силах вважають, що причиною авіакатастрофи могла бути непрофесійність. Це не перший подібний випадок.