Як Росія використовує дискредитованих європейських політиків для зняття санкцій

Російська влада не очікувала, що війна проти України призведе до ізоляції країни на міжнародному рівні. І для зняття санкцій доведеться використати тих політиків які давно вже себе дискредитували.

Кремль не одне десятиліття розробляв свою "мережу впливу" в європейській політиці. Туди потрапило чимало відомих та впливових особистостей, і навіть лідери певних країн. Але за будь-яку підтримку, яку Росія їм надавала тоді (здебільшого мова йде про гроші), приходить час розплачуватися. І виступати такими собі "адвокатами диявола", виправдовуючи війну, яку Росі веде проти України.

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"Росія намагається використовувати європейських політиків, щоб виправдовувати свої агресивні дії по відношенні до України. Та тиснути через цих європейських політиків на європейських лідерів щодо зняття санкцій проти Росії", – наголосив журналіст Сергій Лещенко.

Сильвіо Берлусконі

Одним з таких політиків став італієць Сильвіо Берлусконі. Він вже давно не при владі в Італії, але і далі залишається впливовим в країні. Саме його і вирішили використати росіян, коли Сильвіо Берлусконі в інтерв'ю їхнім пропагандистам заявив, що Захід повинен переконати Україну піти на умови російського диктатора Володимира Путіна. Адже це не просто "Росія ізольована від Заходу", а "Захід ізольований від світу". Таку "думку" Сильвіо Берлусконі пояснив тим, що не всі у світі підтримали санкції проти Росії як покарання за війну, яку Кремль веде проти України.

Однак дивуватися таким висловлюванням Сильвіо Берлусконі не варто. Він десятиліття називав Володимира Путіна своїм другом. А у 2015 році відзначився скандальним вчинком. Сильвіо Берлусконі на декілька днів відправився до окупованого Криму. І навіть мав "приватну зустріч" з Володимиром Путіним. Російський диктатор навіть пригостив його колекційним вином з унікальних масандрівських колекцій "Херес-де-ля-Фронтера" врожаю 1775 року.

Для Берлусконі це закінчилося тим, що у 2015 році він був оголошений персоною нон-грата в України через незаконний перетин кордону та відвідини окупованого Криму.

Водночас російські пропагандисти чомусь замовчують інше висловлювання Берлусконі, де він заявив, що розчарований діяльністю Путіна, який розпочав війну проти України. А також заявив, що російська армія здійснила в Бучі воєнні злочини.

Петр Бистронь

Знайшли "підтримку" росіяни й в іншій європейській країні – Німеччині. Там за них вступився Петр Бистронь. Він є депутатом німецького Бундестагу від ізоляціоністської антиєвропейської партії "Альтернатива для Німеччини"

Хоча якщо подивитися на його біографію, нічого незвичного в його теперішніх заявах немає. Ще у 2020 році він активно виступав за зняття санкцій проти Росії, які наклали через окупацію Криму. До цього деякий час він перебував під наглядом Баварського відомства з питань охорони конституції через підозру у правому екстремізмі.

Цього разу Бистронь "закликав втілити в життя ідеї Генрі Кіссинджера" щодо України. Мова йде про територіальні поступки, на які повинна піти Україна заради миру. Ясна річ, такі заяви Бистронь зробив для російських пропагандистів.

Зважаючи, що Росі змушена використовувати настільки скомпрометованих політиків свідчить про те, що зараз ніхто з нею не хоче мати справу, відмежовуючись від Кремля. Тому і доводиться діставати всіх тих, хто залишився.

"Лава запасних, які може Росія використовувати для своєї пропаганди серед європейських політиків, є достатньо коротка", – підсумував Сергій Лещенко.

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