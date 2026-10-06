Назбирали 13 людей: росіяни зганьбилися на "культурному заході" на Запоріжжі

На тимчасово окупованих територіях росіяни постійно намагаються показати "масову підтримку" від населення. Однак місцеві стараються уникати участі в таких заходах.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, росіяни намагаються створити картинку про неймовірне "культурне життя" на окупованих територіях. Зокрема це стосується і Запорізької області.

Прийшло 13 людей

Як наголосив кореспондент, нещодавно пропагандистські ресурси відзвітували про проведення так званого патріотичного табору під назвою "Форум Новоросія". Там помпезно розповідали, що в заході взяло участь під 200 людей. Але там близько стільки не прийшло.

Там натягнули якийсь намет, поставили з десяток байків. На світлинах можна нарахувати 13 людей. Причому всюди одні й ті самі. Взяли своїх дітей та родичів. І провели такий захід,

– зазначив кореспондент.

Саме за таким сценарієм працює російська пропаганда на окупованих територіях. Там постійно розповідають про масову підтримку. Але люди вороже ставляться до окупантів.

Як росіяни зганьбилися на одному зі своїх заходів: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, у вересні росіяни проводили фейкові вибори до російської Держдуми на окупованих територіях Запорізької області. Сили оборони України не дали ворогу спокійно їх провести. Зокрема вдалося пошкодити 17 будівель, де засідали "виборчі комісії".