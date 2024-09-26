Як росіяни удосконалили "Шахед": військове зведення від Світана

Росіяни почали кріпити Starlink на "Шахед". Крім того, на ньому була помітна супутникова антена, на якій залишилися серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання термінала Starlink.

У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив нові розробки росіян.

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Удосконалення російських БпЛА

За його словами, росіяни модернізують деякі свої безпілотники, включаючи ударні типу "Шахед". Також вони намагаються модернізувати й розвідувальні дрони. Адже зараз зʼявилися камери заднього виду на російських розвідувальних безпілотниках. Таким чином вони намагаються втекти від знищення – саме тому й креативлять.

Різними методами намагаються покращити управління, безпеку різного виду БпЛА. Не завжди у них це виходить, адже той самий "Шахед" був збитий. Так ми й дізналися, що у них є Starlink,

– зазначив Роман Світан.

Камери не допомагають російським безпілотникам втікати від знищення. У нас зʼявилися доволі серйозні розробки, тому всі ці хитрощі росіянам не допоможуть.

Путін зібрав нараду

Владімір Путін вперше публічно провів засідання постійної наради Ради безпеки Росії щодо ядерного стримування. На ній він запропонував внести низку уточнень щодо визначення умов застосування ядерної зброї.

На думку Світана, це, як мінімум, чергове трясіння "ядерною палицею", аби не дати можливості нашим партнерам передати нам велику кількість засобів дальнього ураження й дозволу працювати ними по російських тилах.

"Як максимум, – застосування ядерного озброєння. Проте навіть один тактичний заряд – призведе до повної ізоляції Путіна", – зазначив військовий експерт.