Як Росії та Путіну відгукнулася війна в Україні
Джерело:фейсбук Володимира Осечкіна
За останні 2 тижні багато що змінилося на території пострадянського простору, в Європі та у світі в цілому.
24 лютого 2022 року в нічний час армія РФ за наказом Володимира Путіна і на виконання його підступного плану напала без попередження на Україну, внаслідок військової агресії загинули вже тисячі людей, зруйновано комунікації в десятках міст, розбомблено сотні будівель та тисячі споруд, а понад 2 мільйони українців були змушені втекти до Європи, втративши будинки, роботи і в тисячах випадків – сімей, своїх дітей, чоловіків і батьків.
"Терпи, моя красунечко" Росія вже розплачується за війну в Україні
Світ засудив тирана та покарав Росію
Весь світ відреагував на цю жорстокість, віроломство та військові злочини блискавично та однозначно:
- світова спільнота засудила війну та незаконні дії Росії;
- введено безпрецедентні санкції щодо РФ та її керівництва;
- Росію відключають від усіх міжнародних систем і країна перетворюється на ізгоя;
- курс рубля впав більш ніж удвічі, а акції багато великих російських компаній подешевшали десятки раз;
- розпочалося міжнародне розслідування за фактом геноциду та військових злочинів;
- Росія поставлена в положення "недоСССР" у версії 2.0 при тому, що більшість людей проти війни і сприймають політику Путіна як катастрофу планетарного масштабу;
- усвідомлюючи різке зростання невдоволення населення, режим Путіна істерично взявся без законних на те підстав блокувати незалежні від Кремля та спецслужб РФ ЗМІ, залишаючи доступ росіянам лише до пропаганди у вигляді вузького кола рупорів влади з абсолютно тенденційною риторикою та відсутністю об'єктивної оцінки ситуації;
- підконтрольна Кремлю маріонеткова Дума штампує один за одним сюрреалістичні репресивні закони з метою придушення волі народу та примусу до мовчазної згоди з держполітикою під загрозою арешту та тюремного терміну до 20 років у в'язницях.
Росія, прокидайся
Апокаліптичний сценарій та безпросвітність. Здавалося б... Але танк лише зовні є чимось грізним, страшним і потужним.
Насправді всередині "танка Путіна" немає одностайності та згоди. Силова еліта, на відміну від довірливих глядачів держТВпропаганди, чудово це.
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