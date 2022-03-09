Як Росії та Путіну відгукнулася війна в Україні

За останні 2 тижні багато що змінилося на території пострадянського простору, в Європі та у світі в цілому.

24 лютого 2022 року в нічний час армія РФ за наказом Володимира Путіна і на виконання його підступного плану напала без попередження на Україну, внаслідок військової агресії загинули вже тисячі людей, зруйновано комунікації в десятках міст, розбомблено сотні будівель та тисячі споруд, а понад 2 мільйони українців були змушені втекти до Європи, втративши будинки, роботи і в тисячах випадків – сімей, своїх дітей, чоловіків і батьків.

"Терпи, моя красунечко" Росія вже розплачується за війну в Україні

Світ засудив тирана та покарав Росію

Весь світ відреагував на цю жорстокість, віроломство та військові злочини блискавично та однозначно:

світова спільнота засудила війну та незаконні дії Росії;

введено безпрецедентні санкції щодо РФ та її керівництва;

Росію відключають від усіх міжнародних систем і країна перетворюється на ізгоя;

курс рубля впав більш ніж удвічі, а акції багато великих російських компаній подешевшали десятки раз;

розпочалося міжнародне розслідування за фактом геноциду та військових злочинів;

Росія поставлена ​​в положення "недоСССР" у версії 2.0 при тому, що більшість людей проти війни і сприймають політику Путіна як катастрофу планетарного масштабу;

усвідомлюючи різке зростання невдоволення населення, режим Путіна істерично взявся без законних на те підстав блокувати незалежні від Кремля та спецслужб РФ ЗМІ, залишаючи доступ росіянам лише до пропаганди у вигляді вузького кола рупорів влади з абсолютно тенденційною риторикою та відсутністю об'єктивної оцінки ситуації;

підконтрольна Кремлю маріонеткова Дума штампує один за одним сюрреалістичні репресивні закони з метою придушення волі народу та примусу до мовчазної згоди з держполітикою під загрозою арешту та тюремного терміну до 20 років у в'язницях.

Росія, прокидайся

Апокаліптичний сценарій та безпросвітність. Здавалося б... Але танк лише зовні є чимось грізним, страшним і потужним.

Насправді всередині "танка Путіна" немає одностайності та згоди. Силова еліта, на відміну від довірливих глядачів держТВпропаганди, чудово це.

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Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій – дивіться відео: