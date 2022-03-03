Як розвантажити мобільну мережу

Через вторгнення Росії багато українців опинилися на відстані та намагаються підтримувати зв'язок завдяки телефонним дзвінкам. Також люди відстежують актуальну інформацію з фронту завдяки своїм гаджетам.

Допоможемо операторам розвантажити мобільні мережі

Українці здебільшого читають новини у Telegram, Viber та інших соцмережах. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу.

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Тому українцям дали поради, як розвантажити мобільні мережі.

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

під'єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;

вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.

Як це зробити

У багатьох месенджерах налаштування схожі, але можуть трішки відрізнятися:

зайдіть у "Налаштування"‎ вашого месенджер;

оберіть "Дані та сховище"‎ або "Медіафайли"‎;

вимкніть опцію "Фонове завантаження"‎;

у розділі "Через мобільну мережу"‎ вимкніть "Автозавантаження медіа".

Дивіться у відео, як це зробити в Telegram

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