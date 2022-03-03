Як розвантажити мобільну мережу
Джерело:Мінцифра
Через вторгнення Росії багато українців опинилися на відстані та намагаються підтримувати зв'язок завдяки телефонним дзвінкам. Також люди відстежують актуальну інформацію з фронту завдяки своїм гаджетам.
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Українці здебільшого читають новини у Telegram, Viber та інших соцмережах. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу.
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Тому українцям дали поради, як розвантажити мобільні мережі.
Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:
- під'єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;
- вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.
Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.
Як це зробити
У багатьох месенджерах налаштування схожі, але можуть трішки відрізнятися:
- зайдіть у "Налаштування" вашого месенджер;
- оберіть "Дані та сховище" або "Медіафайли";
- вимкніть опцію "Фонове завантаження";
- у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".
Дивіться у відео, як це зробити в Telegram
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