Як рускіх пошматували на Херсонщині: за місто точились страшні бої

У мережі опублікували відео, кількість розбитих зетерів на підступах до Херсона. За місто точилися страшні бої.

На відео, яке опублікував журналіст Олексій Братущак, видно пошматовану російську техніку, гармати. Наші герої нищівно руйнували ворога на підступах до Херсона.

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Як рускіх пошматували на Херсонщині. Це унікальне відео. Його зняли вчора на території, яку контролюють окупанти. Херсонська область, пошматована та покинута техніка, гармати,

– підписав відео автор.

Та додав, що це треба бачити, щоб потім не казали, що Херсон взяли без бою.

Зауважимо, за словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, впродовж останньої доби орки не просунулися територією України. Їм не вдалося захопити жодного клаптика нашої землі.

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