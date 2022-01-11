Як руйнуються стереотипи російської пропаганди

В офіційній російській пропаганді панує наратив, що страшні "бендери" ненавидять все російське. Чи так це – далі читайте російською.

Сегодня я оказался в Тернополе, где проводил презентацию книги "Процесс 26 февраля".

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К слову, Тернополь – настоящая столица бандеровского движения. Именно тут украинские повстанцы десятки лет сопротивлялись советскому режиму, боролись за право спокойно жить на своей земле, ходить в церковь, жить своим укладом.

Не зарастет народная тропа

Так вот, в этом сердце "Бандеровщины" прямо на главной площади города стоит памятник.

фото Николая Полозова

Угадайте кому? Правильно, великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

Вопрос знатокам

Тогда поясните пожалуйста, если страшные "бендеры" так ненавидят все русское, чего ж они "наше всё" не уничтожили?

Ну, был же "ленинопад", в конце концов. Так и этого можно было того. Но нет.

Из этого вывод. Не читайте по утрам тупых пропагандистов. Да и вообще их не читайте.

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