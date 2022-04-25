Як рятувальники на Львівщині ліквідували пожежу в Золочівському районі: емоційне відео

На Львівщині зранку 25 квітня пролунали вибухи. У двох населених пунктах Золочівського району виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу.

Відео, як пожежники ліквідували загоряння, опублікувала Львівська обласна військова адміністрація.

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Близько 8:30 стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області. Внаслідок цього виникла пожежа. Ще одну ракету збили наші ППО.

Вже за кілька годин рятувальники ліквідували пожежу в Золочівському районі, наразі ситуація контрольована. Постраждалих, ймовірно, немає.

Дивіться відео, як рятувальники гасили пожежу на Львівщині:



До слова, за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, ракети окупантів летіли з південно-східного напрямку. Їх випускали з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95. Одну з них знищили наші ППО.

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