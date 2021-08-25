Мотивація – отримати максимум: як школярка з Харкова втілила мрію про навчання

Єва навчалася в одній з найкращих шкіл Харкова з математичним нахилом і з самого дитинства мріяла навчатися за кордоном. Тому, ще в п’ятому класі почала активно вивчати німецьку мову та брати участь в олімпіадах.

На шляху до мрії

В останній рік навчання в школі Єва навіть посіла 3-тє місце на міжнародному етапі в Малій Академії Наук, що додало їй 10 балів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Читайте також Чиста вода – це важливо: журналісти провели експеримент

Вона закінчила школу зі срібною медаллю і мріяла продовжити навчання в університеті за кордоном.

Єва Степанова знала, до чого прагне / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Я міняла напрямки, але мета залишалася одна і та ж. Тому наприкінці 11-го класу я знала, що мені треба освіта та база, яка допоможе мені вступити в університет,

– розповідає Єва.

Спочатку здавалося, що ці мрії ніколи не збудуться - навчання за кордоном коштує дорого та й батьки були не в захваті від ідеї відпускати Єву в іншу країну одну. Одного разу, коли вона була в українському літньому таборі, від друзів вона дізналася про школу в Грузії і вирішила ризикнути. Вступити було не так складно.

Єва Степанова біля школи в якій навчалася в Харкові / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Заповнення анкети та відбір

Базові знання англійської знадобились Єві, щоб заповнити анкету на відбір до школи, де потрібно було вказати дані про оцінки у школі та стан здоров’я. Коли Єва складала ЗНО з математики в Україні їй прийшло повідомлення, що вона отримала від Європейського Союзу повну стипендію на навчання в Європейській школі Східного партнерства у Грузії.

Яке ж це було полегшення, пригадує дівчина, адже мрія навчатися за кордоном - здійсниться. Однак, на Єву попереду очікувала ще серйозна розмова з батьками. Вони не знали про те, що дочка їздила в Київ на тестування і пройшла відбір до школи.

Єва Степанова / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Батькам я сказала, що їду дивитися ВНЗ для вступу, а насправді я поїхала для того, щоб написати в другому етапі відбору до Європейської школи Східного партнерства тест. Тому мене очікувала непроста розмова з ними, щоб пояснити їм що це за школа і чому я туди хочу. Це був чудесний збіг обставин, я не вірила в те, що відбувається,

– пригадує дівчина.

Єва Степанова з матір'ю Світланою / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Довіра відкриває можливості

Складно було переконати батьків погодитися і відпустити Єву на два роки в Тбілісі. Мати дівчини - Світлана Степанова про школу Східного партнерства почула вперше від доньки та сказала категоричне: “Ні, тобі немає 18 і я тобі нічого не підпишу”. Однак, Єва не здавалася та переконала матір подумати.

Єва Степанова з матір'ю Світланою / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Мені здавалося, що навчатися в школі після школи – нераціонально. Єва стала зі мною сперечатися. Я сказала, дай мені час, щоб вивчити це питання. Потім я знайшла інформацію про саму систему освіти, а також переговорила з компанією, яка допомагає в оформленні документів для відправлення дітей за кордон. Одна дівчина звідти мені підтвердила, що така школа є, вона чула про неї. Тоді й в мене довіри стало більше,

– розповідає мати Єви.

Єва Степанова з матір'ю Світланою / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

За словами Світлани Степанової, Грузія – красива країна. Однак, у порівнянні з Україною, там інша ментальність, звичаї, кухня. Однак, Єву підтримав батько й вони разом переконали матір.

Зваживши всі "так" і "проти" я зрозуміла, що це дає великі можливості. А батько Єви підтримував її спочатку та казав: “Вона краще від нас знає. Якщо вона хоче – треба їй дозволити,

– каже мати дівчини.

Єва Степанова з матір'ю Світланою / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Навчання в школі в Грузії

Навчання пройшло чудово - дарма мама хвилювалася. Єва уявляла, як буде багато подорожувати та їздити у різні місця Грузії, дізнаватися про культуру та історію. Однак, на жаль, пандемія коронавірусу цьому завадила.

Цікаво Як активістка з Вінниці бореться з фейками про COVID-19

Навчання у школі в Грузії, за словами дівчини, також “зовсім не порівнюване з тим, яке в Україні” через навантаження. Адже були такі дні, коли приходилося займатися та вчитися до ночі. В школі не відраховують за низьку успішність, але всі студенти, які отримали стипендії, мали чіткі цілі на майбутнє. Тому Єва присвячувала навчанню весь свій час.

Єва Степанова / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Англійська мова та система навчання як в американських університетах мені набагато ближчі. Власне, я йшла й розуміла, що я маю отримати високу оцінку, щоб бути конкурентоспроможною під час відбору до університету. Тому в мене була велика мотивація – отримати максимум з того, що я можу. Крім того, студенти довкола були максимально вмотивовані. Ти постійно знаходився в оточенні людей, які роблять більше ніж треба, які стрибають вище планки. І це також постійно надихало, щоб показати високі результати”,

– каже Єва Степанова.

Єва Степанова / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Що дало навчання у школі?

Навчання у школі в Грузії, за словами дівчини, також “зовсім не порівнюване з тим, яке в Україні” через навантаження. Адже були такі дні, коли приходилося займатися та вчитися до ночі. В школі не відраховують за низьку успішність, але всі студенти, які отримали стипендії, мали чіткі цілі на майбутнє. Тому Єва присвячувала навчанню весь свій час.

Наприклад, ніколи б не повірила, що мені настільки сильно подобається економіка як предмет. Я відкрила для себе багато нових знань та навичок. Наприклад, я ніколи не писала критичне есе. Такі речі ми не робили в Україні, а це справді цікаво та корисно,

– каже дівчина.

Єва Степанова / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Грузинська школа підготувала Єву до завдань та типу навчання, яке буде в США. Міжнародний диплом про середню освіту (IB Diploma), який вона отримала в школі, високо цінується в американських університетах.

Міжнародний диплом про середню освіту / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Наприкінці 10-го класу дівчина почала цікавитися екологією та взяла участь в обміні студентами в Німеччині. Ця програма була направлена на захист екології у Харкові та Нюрнберзі. Саме тоді Єва усвідомила, що хоче розвиватися у цій сфері.

Однак, ще тоді зрозуміла, що в Україні такої спеціальності, яка б давала “максимально нові знання й можливість потім спокійно увійти в професію та робити щось для захисту довкілля - немає”. А школа у Грузії дала нові знання та можливість рухатися далі.

Міжнародний диплом про середню освіту / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Але головний результат потішив всю сім'ю – завдяки навчанню в школі Єва отримала шанс безплатно навчатися у престижному New York University Abu Dhabi в ОАЕ. Тепер вона буде фахівцем з екології з міжнародним дипломом.

Єва буде фахівцем з екології з міжнародним дипломом / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Вступ до New York University Abu Dhabi

Єва вступила до університету, який знаходиться в ОАЕ та вже планує, як буде вивчати історію, культуру, традиції та відвідувати храми. Вступ до університету передбачає також проходження курсу, де розповідатимуть про традиції та звичаї країни.

Єва каже, що "людина - істота, яка вміє добре адаптовуватися, тому їй зовсім не страшно, навіть навпаки". Вона впевнена, що саме стик з радикально іншою культурою розширить кругозір та погляд на світ. Єва вважає, що не треба боятися, варто шукати можливості, які можна використати для кращої освіти.

Єва Степанова / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Починаючи з 8-го класу, каже дівчина, учням варто якомога більше шукати їх в інтернеті. А також не боятися брати участь в різних лекціях, ходити на освітні заходи, які пов’язані з навчанням. Там можна познайомитися з людьми, які можуть розповісти про різні програми.

Такої ж думки зараз і мати Єви. Вона каже, що тим дітям, які хочуть навчатися за кордоном, батьки мають максимально допомагати та підтримувати. Звісно, додає жінка, дитина їде за кордон, тому слід розуміти, що вона відривається від родини та потрапляє в іншу культуру. Однак, на думку Світлани Степанової, якщо дитина планує здобувати освіту за кордоном, то вона має свої знання привести до вимог закордонних університетів.

Проєкт "Європейська школа Східного партнерства" Сприяє співпраці, міжкультурному порозумінню, толерантності та зміцненню фундаментальних цінностей.Завдяки цій ініціативі ЄС старшокласники з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України отримують високоякісну освіту за програмою "Міжнародного бакалаврату" (IB Diploma Programme). Навчання в школі допомагає випускникам вступати у провідні світові вузи і отримувати стипендії. Проєкт фінансується Європейським Союзом. Сприяє співпраці, міжкультурному порозумінню, толерантності та зміцненню фундаментальних цінностей.Завдяки цій ініціативі ЄС старшокласники з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України отримують високоякісну освіту за програмою "Міжнародного бакалаврату" (IB Diploma Programme). Навчання в школі допомагає випускникам вступати у провідні світові вузи і отримувати стипендії. Проєкт фінансується Європейським Союзом.

дозволяє зробити кар'єру в таких галузях, як економіка, біохімічна інженерія, фізика, соціальні науки, мистецтво й культура, комунікації та ЗМІ, міжнародні відносини, медицина, право, гуманітарні науки й комп'ютерні технології. Ще 40 школярів вступлять у 2021 – 2023 роках, пройшовши конкурсний відбір, який включає подання заявки, письмовий тест і співбесіду.

Цю статтю було підготовлено в рамках проєкту EU NEIGHBOURS east. Думки, висловлені в статті, належать виключно автору.

