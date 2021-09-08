Як сніданок допомагає схуднути

Поживний і збалансований сніданок призводить до спалювання більшої кількості калорій протягом дня і дає більше енергії. Це пов'язано з кривою метаболізму, яка, як відомо, знаходиться на піку саме вранці. Далі читайте російською.

До 12:00 наш организм усваивает значительно больше калорий, чем во второй половине дня, поэтому утренние тренировки — самый быстрый способ сбросить вес, если именно такую цель вы себе ставите. Только тренироваться с утра нужно натощак. А вот после занятий даже самый обильный завтрак все равно будет способствовать похудению.

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Почему важно есть утром

Но если вам вариант натощак не подходит, так как у каждого организма свои особенности, тренировка после приема пищи может быть через полтора часа.

может быть через полтора часа. Но и без занятий спортом наш организм может получать с утра максимум калорий без страха набрать лишний вес. Главное – обеспечить организм здоровой и питательной едой.

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Что есть на завтрак

Помимо клетчатки в рацион завтрака должны входить свежие фрукты или овощи.

Включите цельнозерновой хлеб или овсянку . Здоровые углеводы обеспечивают организм достаточным количеством энергии для жизни и занятий спортом.

. Здоровые углеводы обеспечивают организм достаточным количеством энергии для жизни и занятий спортом. Белок позволит оставаться сытыми в течение длительного времени и поддерживать организм во время регулярных тренировок. Если вы занимаетесь спортом, без белка вам нельзя.

Исходя из этих правил, идеальные рецепты завтраков выглядят так: йогурт с фруктами и овсянкой, смузи боул, тост из цельнозернового хлеба с авокадо и яйцом или омлет с овощами и тостом, цельнозерновой хлеб или каши с цельным зерном и любым наполнением (овощи, мясо, грибы, фрукты и ягоды).