Ризикують власним життям: як чотирилапі сапери розміновують деокуповані території

Службові собаки Держприкордонслужби розміновують території, які колись були підконтрольні окупантам. Кінологи зі своїми собаками працюють кожного дня, робота має бути злагоджена, вмотивовані повинні бути обоє.

Жодні технічні пристрої не зрівняються з відчуттям собаки, часто не допомагають навіть міношукачі. Службові чотирилапі друзі також супроводжують наряди під час патрулювання, ризикуючи власним життям, інформує 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Як собаки розміновують деокуповані території

Кінолог Роман разом зі своїм підопічним Зевсом проводять заняття в посіченому від ворожих обстрілів ангарі. Вони шукають вибухонебезпечні предмети. Про знахідку пес сповіщає "тихенько". Подібні заняття зі своїми напарниками прикордонники проводять постійно.

Немає такого, що у нас собачка один день у вольєрі, другий день тренується. Вона постійно знаходиться в тренуванні,

– зауважив начальник відділення кінологічного забезпечення та протимінної діяльності.

Окупанти заміновують будинки, поля, дороги, посадки та поля. Через це прикордонники намагаються якнайшвидше та детальніше розміновувати деокуповані території. Вони наголосили, що жодні технічні пристрої не зрівняються зі здібностями чотирилапих помічників.

Ворог дуже швидко вдосконалюється, багато з’являється нової вибухівки, модернізацій, модифікацій. Міношукач і різні допоміжні засоби не завжди допомагають. Нюх собаки ти ніколи не обманеш. Тобто коли собака чує тротил, пластид, вона завжди на нього зреагує,

– наголосив начальник відділення кінологічного забезпечення та протимінної діяльності.

Прикордонник розповів, що справжній успіх полягає у вмотивованості і собаки, і інспектора-кінолога.

Одне з найважливіших завдань службових собак – зберегти життя та здоров’я й самих прикордонників. Для цього вони супроводжують наряди під час патрулювання.

Військовослужбовець кінолог йде попереду наряду, перевіряє місцевість чи то дорогу на вибухонебезпечні предмети задля унеможливлення поранення, чи загибелі військовослужбовців,

– зазначив начальник відділення кінологічного забезпечення та протимінної діяльності.

На жаль, трапляються й трагічні випадки з цивільними, коли люди, не знаючи загрози, йдуть на свої земельні ділянки та травмуються через міни, які лишив наш ворог.

Хоча ми встановлюємо мінні показники, але люди їх ігнорують, іноді просто не бачать,

– додав начальник відділення кінологічного забезпечення та протимінної діяльності.