Як спецслужби намагаються зупинити війну

Ембарго на російську нафту – основний інструмент зупинки війни (через дефіцит ресурсів для її ведення). Саме це з початку повномасштабної війни казали всі експерти.

Головне джерело фінансування війни

У 2021 році частка нафтогазових доходів у російському федеральному бюджеті склала 34,5%.

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Дохід Росії від експорту нафти склав 110,1 мільярда доларів, що становило 22,3% сукупних експортних доходів Росії. Дохід від експорту нафтопродуктів – 70 мільярдів доларів.

Нафта – головне джерело фінансування агресії проти України та інших країн. У переліку санкцій Україна закликала запровадити ембарго на імпорт у Росії нафти. Максимум, на що погодилися партнери – запровадити стелю цін на нафту – 60 доларів.

Але ця "стеля" так і не створила проблем Росії, бо вона її активно оминала. Росія змішувала свою нафту з іншими сортами. Поставляла нафту на експорт через ланцюжок посередників. На цьому етапі активно використовувався "тіньовий флот". Bloomberg нарахував зростання кількості суден тіньового флоту (який обслуговують санкційні країни) до 900 суден.

Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет йде до гори, або якщо світ не здатний запровадити ембарго, його запроваджують українські спецслужби. Лише за останні дні 12% російських нафтопереробних потужностей були пошкоджені українськими БпЛА.

Короткий перелік "санкційних" підприємств

5 грудня 2023 року – уражений Феодосійський нафтовий термінал (проєктна потужність термінала – до 4 мільйонів тонн на рік).

9 січня 2024 року – уражена нафтобаза у місті Орел ("Роснефть");

19 січня – уражена нафтобаза у Клинцях, Брянська область.

19 січня – уражений завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославлі (потужність – 15 мільйонів тонн нафти на рік).

21 січня – уражений паливний комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області (комплекс отримує газовий конденсат для перероблювання близько 7 мільйонів тонн на рік для подальшого виробництва нафтопродуктів).

24 січня – уражений морський термінал Туапсинського нафтопереробного заводу – належить "Роснефті" (потужність 12 мільйонів тонн нафти на рік, або 240 тисяч барелів на добу).

3 лютого – уражений Волгоградський нафтопереробний завод "Лукойлу" (завод переробляє близько 14,8 мільйона тонн нафти на рік і є одним із найбільших у Росії).

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5 лютого – уражений НПЗ "Славнефть-ЯНОС" (може переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік).

3 березня – уражений морський нафтовий термінал у Феодосії.

3 березня – знищений нафтопровід у Феодосії.

4 березня – уражений Петербурзький нафтовий термінал (без критичних ушкоджень). Його пропускна спроможність становить 12,5 мільйона тонн на рік.

12 березня – уражена нафтобаза в місті Орел ("Роснафта"). Пошкоджень зазнав резервуар, об'ємом 2000 кубометрів з бензином.

12 березня – уражена Нафтобаза Кстово "Лукойл".

12 березня – уражений Нафтопереробний завод "Лукойл" НОРСІ (переробляє близько 15,8 мільйона тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти в Росії).

13 березня – уражений Рязанський НПЗ "Роснефті" (потужність 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 тисяч барелів на день. Він забезпечує паливом області навколо російської столиці).

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13 березня – уражений Новошахтинський нафтопереробний завод (потужність 5,6 мільйона тонн на рік, або близько 112 тисяч барелів на день).

До речі, днями вже помер четвертий віцепрезидент "Лукойлу" за останні 2 роки. Але це збіг.

Я міг щось упустити, та зрозуміло одне – СБУ та ГУР формують найкращі санкційні списки. Чекаємо на яскраві події із "тіньовим флотом".