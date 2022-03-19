Як спрацьовують сирени та чи завжди вони вмикаються, коли місто бомблять: чіткі відповіді
Повітряна тривога – це оповіщення про рух ворожих літаків чи ракет у напрямку області. Саме тому, так важливо не ігнорувати сирену, а перейти в укриття.
Хто виявляє ворожі літаки та ракети
За виявлення потенційної повітряної загрози в Україні відповідають радіолокаційні підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Між моментом фіксації літака/ракети та власне запуском сирени минають лічені хвилини, а може навіть менш як хвилину.
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Як працює система оповіщення тривоги / Інфографіка SPRAVDI
Зверніть увагу! Якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Київ зі швидкістю 800 км/год, то кияни мають понад годину часу, щоб сховатися.
Якщо вона летить з території Білорусі, наприклад, за 300 кілометрів від української столиці, то часу значно менше – десь 20 хвилин.
Це за умови, якщо вона долітає до цілі й її не збиває українське ППО.
Як працює система оповіщення тривоги / Інфографіка SPRAVDI
Як визначаються міста, у яких вмикається сирена?
Повітряні сили фіксують маршрут слідування ракети – приблизно її курс з точки А в точку Б, і припускають, що в процесі вона може змінювати свій курс праворуч, ліворуч чи взагалі пропадати з радарів.
Тому, якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Вінницю, тривога спершу оголошується в Одесі, за нею включається Миколаїв, Умань, Тульчин, Немирів та Вінниця. За Вінницею може бути Житомир і Луцьк.
Чи всі повітряні загрози бачать Повітряні сили? Ні.
Якщо у вашому місті був приліт, але перед цим не вмикали сирену, це означає, що Повітряні сили не побачили літак або ракету. Виявити всі загрози неможливо.
Як працює система оповіщення тривоги / Інфографіка SPRAVDI
Сповіщення "повітряна тривога" означає, що летить ворожий літак, "ракетний удар" – що летить ракета.
Тобто більшість повітряних тривог сповіщають нас саме про приліт ворожих літаків. Втім, треба враховувати, що крилата ракета може вилетіти і з літака.
Чи є об’єкти, які фіксують ПС, але через які не вмикають тривогу?
Ні. Після всіх виявлених об’єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена.
Як працює система оповіщення тривоги / Інфографіка SPRAVDI
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