"Як тебе не любити, Києве мій": зворушливе виконання гімну столиці з уст українського бійця

Захисники України не лише сміливі, а ще й талановиті. Відео виконання гімну Києва з уст нашого воїна не може залишити байдужим.

Захищаючи країну від окупантів, наші бійці знаходять сили і на свої хобі. Для 33-річного киянина Сергія, який зараз у складі Тероборони стоїть на варті столиці, це – спів.

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Із перших днів війни киянин вирішив долучитися до ТрО. Зізнається: до лав ЗСУ прийняли не з першого разу, бо він не проходив військову службу. Тепер же Сергій не лише обороняє Київ, а ще й співає про нього.

Хоча у цивільному житті киянин працює на заводі й геть не дотичний до музичної сфери, його талант зачаровує. На своєму бойовому посту він виконав гімн столиці – "Як тебе не любити, Києва мій!". Насолоджуйтеся!

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"Із 12-го разу взяли (в ТрО)", – підсумовує Сергій, наголошуючи: хто стукає, тому таки відчинять. На його повернення чекає син та кохана, які зараз перебувають за кордоном.

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