Спочатку вони використовувалися переважно для ураження бронетехніки та укріплень безпосередньо на лінії фронту. Згодом їхня роль почала стрімко розширюватися. Завдяки відносно низькій вартості, високій точності та можливості швидко масштабувати виробництво FPV стали масовою зброєю. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Сьогодні ми бачимо ще одну небезпечну тенденцію – дедалі частіше російські оператори застосовують FPV-дрони для атак у прифронтових містах. Ціллю стають цивільні автомобілі, комунальна техніка, об'єкти інфраструктури та мирні мешканці.

Фактично формується нова модель терору, де безпілотник використовується не лише як засіб ураження, а й як інструмент постійного психологічного тиску. Людина більше не почувається у відносній безпеці навіть за десятки кілометрів від переднього краю.

Саме тому сьогодні кожному мешканцю прифронтових громад варто знати прості правила поведінки, які можуть врятувати життя.

Навчіться розпізнавати загрозу

Більшість цивільних не має спеціальних детекторів безпілотників. Тому залишаються два способи виявлення FPV-дрона – побачити його або почути.

Для FPV характерний специфічний звук електромоторів, який швидко наростає під час наближення. Якщо ви почули цей звук або побачили невеликий квадрокоптер у межах міста, не варто витрачати час на спроби зрозуміти, свій чи чужий та куди саме він летить.

У прифронтовій зоні будь-який FPV слід сприймати як потенційну смертельну загрозу.

Чому автомобіль робить вас більш помітною ціллю

Інстинктивна реакція більшості людей – натиснути на газ. Але у випадку FPV це часто є помилкою. Дрон без проблем здатний розвивати швидкість, співставну зі швидкістю автомобіля у місті, а оператор може побудувати маршрут атаки так, щоб перехопити машину назустріч.

Крім того, автомобіль чудово помітний з повітря. Його легко розпізнати навіть тоді, коли якість відеозображення погіршується через радіоперешкоди.

Якщо ви помітили дрон поблизу, доцільніше швидко зупинити автомобіль, залишити його та негайно рухатися до найближчого укриття. Після виходу не можна залишатися біля машини. Вона продовжує бути найбільшою та найконтрастнішою ціллю.

У місті людина має перевагу

На відкритій місцевості оператор практично безперешкодно супроводжує людину. У місті ситуація зовсім інша.

Будинки, паркани, дерева, бетонні споруди та навіть рельєф можуть значно погіршувати якість зв'язку між оператором і дроном. Зображення стає нестабільним, виникають затримки, шуми, короткі втрати сигналу. Саме тому головне завдання людини – якнайшвидше зникнути з прямої видимості.

Навіть якщо укриття не є повністю захищеним від вибуху, воно може позбавити оператора можливості продовжувати супровід цілі.

Якщо дрон уже атакує

Найнебезпечніше – завмерти або бігти прямою лінією. Якщо дрон летить саме на вас, потрібно різко маневрувати, змінювати напрямок руху, використовувати дерева, кути будівель, паркани та будь-які інші перешкоди.

На великій швидкості оператору потрібен певний час, щоб скоригувати траєкторію польоту. Саме тому різкі зміни напрямку, використання дерев, кутів будівель, бетонних конструкцій або інших перешкод можуть ускладнити наведення.

Особливо небезпечно залишатися на відкритій місцевості, де людину легко супроводжувати до моменту атаки.

Якщо ви пішохід

Алгоритм дуже простий:

не панікувати;

не зупинятися;

швидко визначити найближче укриття;

максимально швидко вийти з прямої видимості дрона.

І ще одна дуже важлива порада: не намагайтеся знімати FPV-дрон на телефон. Не стійте, щоб роздивитися його. Не витрачайте дорогоцінні секунди на відео чи фотографії. Жоден кадр не вартий людського життя.

Головна протидія для цивільних – уважність

FPV-дрони стали новою реальністю для прифронтових міст. І, на жаль, ця загроза лише зростатиме. Ми не можемо повністю контролювати дії ворога. Але можемо контролювати власну поведінку. Уважність, швидке прийняття рішень, відсутність паніки та розуміння базових принципів дій під час появи FPV-дрона можуть суттєво підвищити шанси на виживання.

Сьогодні ці знання стають такою ж необхідною частиною особистої безпеки, як уміння реагувати на повітряну тривогу чи знаходити найближче укриття.