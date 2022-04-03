Як тварини в київському зоопарку переживають війну

Збройна агресія Росії проти України зруйнувала життя не лише людей, але й тварин. Чи не найбільший стрес вони переживають, коли окупанти обстрілюють міста.

Про те, як живуть тварини в умовах війни, розповіли працівники київського зоопарку.

Важливо У притулку на Київщині за час окупації загинули понад 300 тварин

Попри війну, біль та смерть довкола, у столичному зоопарку продовжує з'являтися на світ нове життя. Так, днями там народився лемур. Його назвали Байрактаром на честь турецького безпілотника, що допомагає нашим захисникам протистояти окупантам.

Ім'я для майбутнього братика чи сестрички Байрактара вже теж обрали. Працівники зізналися, що назвуть його чи її Джавеліном або Джавеліною.



Новонароджений лемур Байрактар / Скриншот з відео

Сумує за увагою та відвідувачами 48-річний самець горили, на ім'я Тоні. За товстими стінами він не чує вибухів.

Він почувається добре, у нього дуже затишний вольєр з товстими стінами та склом. Я думаю, що він навіть не чує, що відбувається на вулиці. Жодних ознак тривог я в нього не бачив,

– сказав речник київського зоопарка Богдан Скульський.

Сім'я левів теж живе звичайним життям, а ось слону Хорасу доводиться давати заспокійливе.

Як живуть тварини у київському зоопарку під час війни: дивіться відео