"Сміливий крок": експерт сказав, яка операція України може кардинально змінити хід війни

Сили безпілотних систем у липні посилено працюють проти російського флоту. Буквально за два тижні вдалося уразити значну кількість суден.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта"” Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що удари по різних російських суднах в Чорному та Азовському морях – надзвичайно сміливий крок. Через порт в тому ж Новоросійську йде значна частина російського експорту морем.

В Путіна виникла нова проблема

За словами Нарожного, регулярні атаки по суднах в Чорному морі не лише б'ють по російському експорту, але й ще більше ускладнюють ситуацію в Криму. Зараз це такий "камінь на шиї" в Путіна, який тягне його на одно.

В Криму десь 3 мільйони населення, з якими треба щось робити. Вирішувати питання з електрикою, постачанням бензину. Думаю, скоро будуть питання з продуктами,

– зазначив Нарожний.

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Про збір урожаю в Криму взагалі зараз не йдеться. Цілком ймовірно, що через проблеми з паливом більшість фермерських господарств на півострові стануть банкрутами.

Оця програма із зупинки руху танкерів, зерновозів у Чорному та Азовському морях є величезною проблемою для Путіна. Відповісти він тут фактично нічого не може. Він фактично вже всі види озброєння застосовував. Це максимальний рівень ескалації, який зараз може бути з боку Росії,

– зауважив Нарожний.