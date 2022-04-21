Як Україна може використати сотні мільярдів доларів арештованих резервів Росії

Арештовані кошти Росії можуть бути, зокрема, передані Україні. І спеціального закону для цього не потрібно.

Робочий механізм

У США вже є закон, який дозволяє спрямувати ці кошти на благе діло. Бо документ від 1977 року під назвою International Emergency Economic Powers Act надає Президенту США необхідні повноваження використовувати заморожені гроші.

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Прецеденти

Закон не раз показав себе в дії:

У 2003 році Буш арештував $1,7 мільярда резервів Ірану і спрямував їх на допомогу жертвам тероризму;

У 2019 році резерви Центробанку Венесуели були передані лідеру опозиції Хуану Гуайдо;

У лютому 2022 Байден почав використовувати $7 мільярдів центробанку Афганістану на користь жертв Талібану.

Час важливий

Очевидно, що Україні будуть потрібні мільярди на відновлення після перемоги України. І даний закон дозволить це зробити швидко.

Звісно, ми чекатимемо на ухвалення законопроєкту, який дасть зелене світло на продаж арештованого майна підсанкційних олігархів. Але для того, щоб пустити з молотка російські вілли та яхти – потрібен час. Який ми, як держава, не маємо права проґавити.