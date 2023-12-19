Україна використовує штучний інтелект на війні: Федоров розповів деталі

Україна є одним із лідерів у світі у використанні штучного інтелекту. ШІ наразі активно використовують у різних сферах і значною в обороні, зокрема на передовій.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю 24 Каналу. За його словами, ШІ активно використовують на передовій і він уже має вплив на війну.

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Міністр розповів, що нещодавно Україна підписала декларацію з безпеки штучного інтелекту разом з 28-ма іншими країнами, серед яких США, Австралія, Велика Британія, країни ЄС. Цей документ передбачає співпрацю урядів у дослідженні безпеки штучного інтелекту.

"Сьогодні ми є таким собі полігоном для використання штучного інтелекту", – зазначив Федоров.

За словами міністра, ШІ активно використовується для:

розпізнавання і розшифровки супутникових знімків;

розпізнавання цілей на полі бою;

розвитку технологій захоплення цілей для дронів;

розпізнавання обличчя, де використовується система Clearview;

у межах Palantir використовують ШІ для того, щоб прогнозувати засоби, якими можна уражати певні цілі.

Роботизовані системи з розмінування територій уже на фронті

Також Михайло Федоров розповів, що наразі вже понад 100 розробок роботизованих систем з розмінування пройшли верифікацію та частина з них отримує фінансування. Деякі з цих систем вже з'явилися на фронті, але їхня кількість поки що недостатня.

Роботизовані системи з розмінування територій вже є на фронті. Поки що у недостатній кількості, адже вона залежить і від кількості ресурсів, які інвестуються, і від швидкості вводу цих платформ до експлуатації,

– сказав Федоров.

За словами Федорова, уряд України створює проєкт Brave1. Він має на меті забезпечити фінансування та державні контракти для розробників роботизованих систем для розмінування.

Розробники роботизованих систем для розмінування використовують різні технології, зокрема, машинне навчання, штучний інтелект та автономне керування. Ці системи можуть бути використані для виявлення, маркування та знищення вибухонебезпечних предметів.