У влади в Україні повинна з'явитися мета – поліпшити якість людського капіталу

"Риба шукає, де глибше, а людина – де краще", – часто повторював мій головний бухгалтер. Це прислів'я найкраще пояснює, чому українці масово їдуть в інші країни і не повертаються.​ Далі читайте російською.

Главные причины трудовой эмиграции: уровень и качество жизни, медицины, безопасности, а также возможности для развития и занятия бизнесом. Например, мой брат, дончанин, после начала войны переехал в Словению. Там лучше медицина, а его дочь нуждается в медицинском уходе. Не последнюю роль сыграли уровень безопасности и возможности для заработка.

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На самом деле, в каждом случае своя история. Есть категория людей, которая просто не любит "совок" и хочет от него избавится. Как говорится: "C глаз долой – из сердца вон".

Мы теряем людей, ресурсы. Многие украинские предприниматели создают стартапы не в Украине, а в США. Их они развивают уже в Кремневой долине. Талантливая молодежь массово эмигрирует. И от этого становится очень грустно.

Как стимулировать умных детей оставаться в Украине? Для начала, мы должны хотеть их оставить. Давайте вспомним опыт Сингапура, который "хантит" таланты в соседних странах еще в школе. Сингапурская власть дает им гранты, поддержку, помогает выстраивать план карьеры с учетом образования, которое сама же и дает. Потом детей приглашают даже работать в госсекторе.

У страны должна появиться цель – улучшить качество человеческого капитала. Должна быть четкая программа и стимулы для талантливой молодежи получать хорошее образование, причем не обязательно в Украине.

В Казахстане власть оплачивает лучшим ученикам обучение в Германии, Великобритании и Америке. Ребята учатся и проходят стажировку за рубежом, а потом возвращаются в Казахстан. Я дружу с одним из руководителей Центробанка Армении. По его словам, в госсекторе чиновники используют английский и армянский. И почти все получили американское образование.

Если армянин госсектора сам поступает в один из топ-10 американских вузов, то ему оплачивает обучение армянская диаспора. Я спрашиваю: "А где гарантии, что они после учебы останутся жить в Армении?" По условиям программы у них нет шанса – они обязаны вернуться, уверяет друг. Вот это государственная политика.

Азиатские страны одни из первых стали использовать эти инструменты. Ими сейчас активно пользуется и Польша. В стране убрали налогообложение для молодых физических лиц-предпринимателей в качестве стимула.

Если нет определенной политики, то ничего нет. Это в принципе про украинские кейс.

Решение проблемы начинается с ее осознания. Правительству Украины нужно стимулировать ускоренными темпами развитие украинской экономики. Если у нас средняя зарплата 500 долларов, то в Польше она 1200 – 1300 евро. Нам необходимо привлекать больше инвестиций. Они будут стимулировать создание рабочих мест. Нужно создавать и больше условий для качественного образования и конкуренции.

К сожалению, в Украине пока нет государственной программы. Зато есть политика усиления фискальной нагрузки. Она "выдавливает" из страны бизнес, таланты. У людей, которые этим занимаются, нет государственных интересов.