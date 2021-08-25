Велике значення для розвитку української техносфери мають, зокрема, вдало проведені раунди інвестицій, інноваційні ідеї та купівля стартапів іноземними компаніями.

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Усе це в комплексі свідчить не лише про якісні розробки українців, але й готовність інших секторів бізнесу (юриспруденція, бухгалтерія, аудит), працювати з міжнародними партнерами. Супроводжуючи купівлю української ІТ-компанії одним з найбільших техногігантів світу, ми на власному досвіді відчули, наскільки це складний процес. Злиття та поглинання (M&A) тягнуть за собою цілий спектр "закадрової" роботи. Це — і повний аудит компанії, всіх бізнесових процесів, і переведення бухгалтерії у відповідність до норм інших країн та уніфікація банківських розрахунків.

Збільшення кількості таких угод на ринку демонструє ріст якості та ефективності фінансово-юридичних послуг України в цілому. Яскравим підтвердженням цього факту є угоди про купівлю українських стартапів за останні 10 років. Тому я вирішила нагадати про 13 найгучніших угод M&A в ІТ-секторі України.

Viewdel — 30 – 45 мільйонів доларів

2012 рік. Уперше в історії український стартап Viewdle (спеціалізувався на розробці технологій розпізнавання людей та об'єктів) придбала компанія Google. За оцінками аналітиків, сума угоди коливалася від 30 до 45 мільйонів доларів.

Jeapie

2015 рік. Канадська IT-компанія Mobify придбала український стартап Jeapie (сервіс розробки та доставки push-повідомлень). Суму угоди не розголошували, але заявили, що це — кількамільйонна купівля. У жовтні 2020-го Mobify разом з Jeapie стали частиною американської компанії для автоматизації бізнесу Salesforce.

Looksery — 150 мільйонів доларів

2015 рік. Додаток одеських розробників для смартфонів у сфері доповненої реальності Looksery в жовтні 2015-го придбала компанія-розробник месенджера Snapchat.

Maxymiser

2015 рік. Американська корпорація-виробник ПЗ Oracle придбала Maxymiser. Український стартап розробляв хмарні технології для оптимізації бізнес-процесів на сайті, що давали змогу тестувати та персоналізувати все, що користувач бачить на вебсторінці чи в додатку. Суму купівлі не озвучували. Проте 2012-го капіталізація Maxymiser становила 14 мільйонів доларів.

Al Factory — 166 мільйонів доларів

2019 рік. Компанія Snap Inc придбала ще один український стартап AI Factory, розробники якого працювали над функцією Cameos (коли фото користувача перетворюється на відео).

Murka Games

2019 рік. Інвестиційна група компаній зі США Blackstone Group, в портфелі якої мережа готелів Hilton, медкомпанії Biomet, аналітичної компанії Nielsen та 20% бренду Versace, придбала українського розробника комп'ютерних ігор Murka Games. 2021-го стартап потрапив у 30 мобільних видавців в ЕМЕА-регіоні за розміром доходів.

StepShot

2019 рік. Одна з компаній-лідерів у розробці ШІ UiPath купила український стартап зі Львова StepShot. Головним завданням сервісу були автоматизація та документування робочих процесів. Перед купівлею стартап заробляв понад 500 тисяч доларів на рік.

Septa Communications — 3,75 мільйона доларів

2019 рік. Ізраїльська компанія Perion Network, яка спеціалізується на рекламних рішеннях для видавців та брендів, додала до свого портфелю стартап Septa Communications. Головним продуктом стартапу став Captain Growth — рішення для ШІ, здатне аналізувати рекламу та інші маркетингові активності клієнтів.

Archer Software — близько 8 мільйонів доларів

2020 рік. Американська Cprime, частина французької Alten Group, придбала українську аутсорс-компанію Archer Software. Та працювала над розробками інноваційних рішень та цифровізацією процесів у різних сферах: від автомобілебудування до медицини. Суму угоди не розголошували, але потенційно вона могла бути від 5 до 8 мільйонів доларів.

AXDRAFT

2020 рік. Міжнародна legaltech-компанія стала власницею юридичного стартапу з України AXDRAFT. Українці створили платформу, що оцифрувала увесь спектр створення, редагування та підписання юридичних паперів.

IdeaSoft — 1,5 – 3 мільйони доларів

2021 рік. Шведська Sigma Software купила харківську компанію IdeaSoft. Українські розробники спеціалізувалися на створенні інтегрованих програмних рішень. За різними даними аналітиків, сума угода могла коливатися від 1,5 до 3 мільйонів доларів.

Attendify

2021 рік. Британська платформа віртуальних подій Hopin для розширення свого спектру послуг придбала український стартап Attendify. Це — мобільна платформа, що дає можливість організаторам івентів створювати події, продавати квитки в мобільному додатку та керувати даними.

Octobus

2021 рік. Французька BlaBlaCar купила український стартап Octobus. Це — хмарна платформа для організації автобусних перевезень, управління маршрутами, коштами та автоматизацією всього процесу.