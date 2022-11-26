Розуміли, що всі будуть їхати вбік Львова: як SoftServe евакуювала працівників через війну

Українська IT-компанія SoftServe організовувала виїзд працівників з різних областей на початку повномасштабної війни. Загалом з гарячих точок вдалося евакуювати майже 4000 співробітників.

У межах проєкту 24 каналу "СВОЇ" регіональна менеджерка SoftServe Анастасія Фролова розповіла, як компанія евакуювала працівників через війну. Детальніше читайте далі.

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Як українська IT-компанія евакуювала працівників

Анастасія Фролова розповіла, що компанія попередньо розробила алгоритми на випадок повномасштабного вторгнення. Зокрема, у кожному місті, де був офіс SoftServe, організували свою локальну команду екстреного реагування.

Основним пріоритетом стала безпека працівників. Тож усі сили направили на допомогу релокуватися тим, хто перебував у небезпечних зонах. Зокрема у Києві, Харкові, Дніпрі та Запорізькій області.

Детальніше, як SoftServe евакуювала працівників через війну: дивіться відео

У компанії розуміли: якщо всі будуть їхати у сторону Львова, – навантаження буде колосальним. Тому розробили попередній план дій. Окрім Львова, SoftServe має офіси в Івано-Франківську, Рівному та Чернівцях. Тож працівників відправляли у різні міста на Захід нашої держави.

По суті, офіси були готові до прийому великих автобусів з людьми, до їхнього розміщення на перший час в разі необхідності. Обігріти, одягнути, нагодувати. І далі скеровували вже, допомагали з подальшим пошуком житла,

– зазначила Анастасія Фролова.

У компанії завчасно підготували гарячу лінію, номери якої повідомили всім працівникам. Тож кожен міг зателефонувати й обрати, куди їхати. Лише за перші кілька тижнів вдалося переселити практично 4 000 працівників.

Найважче було вивезти людей з Харкова

Регіональна менеджерка поділилася, що найважче було знайти надійних перевізників для евакуації працівників із Харкова. Довелося витратити багато сил, аби знайти людей, які допоможуть це зробити.

Скільки співробітників компанії вже повернулися додому, достеменно невідомо. Втім, близько 2,5 – 3 тисяч досі перебувають на Заході. Поруч з ними рідні та домашні улюбленці. "Ми приймали всіх, кого могли", – наголосила Анастасія Фролова.