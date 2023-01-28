Російський ленд-ліз у дії: українські захисники показали трофейну техніку

Ще під час осіннього контрнаступу в Україні чимало жартували про те, що найбільший ленд-ліз для України влаштували росіяни, адже трофейна техніка неабияк поповнила українські запаси. Зокрема зараз на полі бою використовують і трофейні танки.

Зокрема наші воїни використовують трофейний Т-90. Його наші воїни захопили ще під час боїв на Сумщині.

Зверніть увагу Зчепилися жаба з гадюкою: Прігожин заговорив про похорон Гіркіна, а той перелякався "пакета"

Як трофейний танк працює по позиціях ворога

Танк Т-90 є модернізацією радянського Т-72 "Урал", розробленою в часи СРСР. Зараз трофеєм керує один із танкових підрозділів ЗСУ. Українські воїни активно відбивають спроби ворожих штурмів на одному із напрямків фронту – спершу накривають окупантів із мінометів, а потім в хід іде Т-90. Вогонь корегують за допомогою безпілотника.

Командир бойової машини з позивним "Шарпей" каже, що завдяки корегуванню вогню вдається досягти майже 100%-го влучання. Однак окупанти продовжують кидати живу силу й відновлювати спроби штурмів.

Вони (росіяни – 24 Канал) лізуть і лізуть. Були дощі, потім морози. Погода сира, брудна, а вони все одно лізуть по бруду,

– каже "Шарпей".

Після вдалої роботи танком, окупанти відкрили вогонь у відповідь. Після першого ворожого пострілу, знімальна група та військові вирішили перебратися у більш безпечне місце, а вже за кілька хвилин на місце атаки прилетіли близько 10 ворожих снарядів. Ймовірно, від РСЗВ "Град".

Як трофейний танк працює по окупантах: дивіться відео