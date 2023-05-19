Як українці інвестують в нерухомість на Балі: деталі від девелоперки Галіцької

Війна в Україні залишила без домівок сотні тисяч людей. Інвестиції у покупку нового житла для деяких інвесторів все ще є ризикованим варіантом, адже прилетіти може куди завгодно. Тож не дивно, що українці придивляються до нерухомості в інших країнах. Однією з інвестиційно привабливих є Балі.

"На Балі сезон – круглий рік і окупність таких інвестицій класна", – розповідає українська девелоперка, що будує на Балі, Вікторія Галіцька.

Ми будуємо тільки біля океану, в туристичних місцях. Зазвичай, сума пасивного прибутку інвесторів у таке житло досягає 20 – 24% на рік, у грошовому еквіваленті це понад 30 тисяч доларів,

– зазначає Галіцька.

Власник нерухомості для зручності може найняти управляючу компанію, яка за певний відсоток вирішуватиме проблеми здачі в оренду, комунальних платежів, клінінгу, ремонту тощо.

"Вартість оренди нової однокімнатної квартири в туристичних локаціях починається від 100 доларів за добу", – говорить Вікторія Галіцька.

Тож, за підрахунками девелоперки, таке житло окупається максимум за 5 – 6 років.

Українці на Балі не лише відпочивають, а й волонтерять, донатять та навіть ведуть прибутковий бізнес.

Вікторія Галіцька перебралась на індонезійський острів можна сказати випадково – приїхала у відпустку і живе там вже третій рік. За цей час вона організувала будівництво вілл, які через сприятливий туристичний сезон (триває цілий рік) є досить вигідним для інвесторів.

"Ми будуємо тільки біля океану та моря Балі, тобто в туристичних місцях. І зараз українці стали активно дивитися в сторону нерухомості на Балі як інструменту для інвестування. Зазвичай, сума пасивного прибутку досягає 20 – 24% на рік, у грошовому еквіваленті це понад 30 000 доларів", – додає Вікторія.