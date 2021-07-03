Підтримують українських футболістів у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та навіть на передовій.

Важливо Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Київ

У столиці фан-зони розгорнули біля ТЦ "Гулівер" та на стадіоні "Олімпійський". На останньому, до слова, встановили найбільший в Європі екран – 4,5 тисячі метрів. Атмосфера там, за словами очевидців, не гірша ніж, на стадіоні у Римі.

Харків

У Харкові матч чвертьфіналу Євро-2020 транслюють на центральній площі. З 18:00 вболівальники могли взяти участь у спортивних активностях.На території фан-зони проводили конкурси, плели синьо-жовті браслети, малювати аквагрим.

Як українських футболістів підтримують у Харкові / Фото з телеграм-каналу "ТРУХА Харьков"

Львів

Попри дощову погоду, у фан-зонах у Львові було доволі людно. Головний майданчик для вболівальників облаштували у центрі міста навпроти університету імені Івана Франка. Для зручного перегляду матчів там встановили вуличні меблі та великий екран. Також львів'яни мали змогу дивитися матч на стадіоні "Україна", біля ТЦ "Форум".

Фан-зони у Львові / Фото 24 каналу

Фан-зона біля ТЦ "Форум": дивіться відео

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