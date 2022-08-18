Понад 90% українців вдячні та безмежно довіряють військовим і ветеранам: промовисте опитування

Суспільство вдячне військовим, які захищають країну. Після перемоги у війні в Україні буде мільйони ветеранів.

Про це розповіли в Українському ветеранському фонді, у якому ініціювали опитування, передає 24 канал. Дослідження провели спільно Міністерством у справах ветеранів та соціологічною групою "Рейтинг".

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Метою організацій було визначити розуміння суспільством образу ветеранів. Загалом 6 – 7 серпня опитали тисячу респондентів.

Підтримка у суспільстві

У ветеранському фонді зазначили, що після російсько-української війни в Україні буде приблизно 5 мільйонів ветеранів. Наразі у суспільстві вже сформувалося чітке ставлення до військових.

90% опитаних українців довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014 – 2021 років. 64% опитаних відчувають до ветеранів російсько-української війни вдячність та 50% – гордість",

– сказав заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

До речі 80% українців відчувають гордість за свою державу, – "Рейтинг"

Інші результати опитування

Понад 40% опитаних українців мають серед їхніх друзів та рідних учасників воєнних дій, починаючи з 2014 року. Позитивною рисою, яку мають військові, 75% опитаних вважають патріотизм. Серед негативних рис третина українців визначає емоційну нестабільність, а чверть – закритість та відлюдькуватість.

На думку респондентів, ветерани після закінчення війни можуть зіткнутись з безробіттям. Перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповів, що в Україні створюють систему переходу від військової кар’єри до цивільної.

Зараз цей законопроєкт вже направлено на підпис президенту. За результатами опитування зрозуміли, що найбільше людей турбує ймовірність безробіття. УВФ вже розбив програми підтримки ветеранського бізнесу,

– зазначив Порхун.

Щодо ставлення держави до військових, то майже 70% опитаних вважають – держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами. Проте 20% зазначили, що не виконує. Загалом 90% українців підтримують надання пільг для бізнесу, який заснували ветерани.

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