24 Канал пройшов верифікацію у WhatsApp та став єдиним ЗМІ з відповідною позначкою

24 Канал першим серед новинних медіа України отримав "галочку" у WhatsApp та став єдиним верифікованим ЗМІ у месенджері. Тож наші підписники можуть бути впевнені у достовірності джерела та якості опублікованого контенту.

Усього на каналі українського медіа 5,7 тисячі підписників. Розвивати його почали восени 2023 року – відразу після того, як WhatsApp запустив відповідну функцію. Поговорили з керівником підрозділу соцмедіа Яромиром Вдовичем про верифікацію 24 Каналу, особливості месенджера та плани щодо розвитку на платформі.

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Як 24 Канал освоював WhatsApp

Минулого року WhatsApp дозволив створювати власні канали. Як і в Telegram, адміністратори можуть публікувати новинний чи розважальний контент, а підписники – взаємодіяти з дописами.

24 Канал відразу вирішив випробувати новий майданчик. Як розповідає Яромир Вдович, команда SMM вбачала у WhatsApp безпечнішу альтернативу Telegram. До того ж новий канал спростив отримання головних новин користувачам, які віддають перевагу месенджеру від Meta. Водночас редакція почала залучати аудиторію, яка раніше не обирала для спілкування WhatsApp. Це стало першим викликом, який успішно вдалося подолати.

Для початку довелося пояснювати читачам та глядачам, що в нас є такий канал і стимулювати їх до підписки. Бо сам WhatsApp не дуже активно промотує цю функцію,

– пояснює Яромир.

Другий виклик був технічним – інструментарій для управління каналами у WhatsApp виявився значно обмеженішим, аніж в Telegram. Зараз, запевняє Яромир, месенджер розширює свій функціонал й користуватися ним стає все зручніше. Втім, навіть ці вдосконалення поки що не є стимулом для більшості українських ЗМІ освоювати нову платформу. Сьогодні, окрім 24 Каналу, у WhatsApp представлено декілька новинних видань з аудиторією від 1,9 тисячі до кількох сотень підписників.

Зверніть увагу! Станом на кінець жовтня 24 Канал має 5,7 тисячі підписників у WhatsApp. Це рекорд серед українських ЗМІ.

Яромир розповідає, що залучити підписників допомогла органічна реклама на інших платформах. 24 Канал активно веде сторінки в Instagram, Facebook, TikTok, а також має канали у Viber і Telegram. Таким чином вдається регулярно нагадувати про канал у WhatsApp та стимулювати аудиторію освоювати новий додаток.

Підписників залучали з допомогою реклами на інших соцмережах, де інформація подається по-інакшому, наприклад використовували Stories в інстаграмі та закликали підписників в Telegram переходити на більш безпечну платформу, яку рекомендує Мінцифри,

– розповідає керівник підрозділу соцмедіа.

Єдине верифіковане ЗМІ у WhatsApp

Приросту аудиторії також сприяла верифікація 24 Каналу. Завдяки відповідній позначці читачі розуміють, що це – не фейковий акаунт, а надійне джерело, якому можна довіряти.

Ми активно боремося з фейками нашого TikTok-акаунту, який хоч і верифікований, але все одно не застрахований від створення "клонів". Часто наш та інші відомі бренди використовують, щоб розповсюджувати шкідливі меседжі чи розкручувати власні ресурси. Це можна зустріти як в TikTok, так і Instagram. І якщо люди використовують у власних цілях не верифіковані акаунти брендів, стає важко розрізнити, де оригінал. Тому верифікація дуже важлива,

– каже Яромир.

На верифікацію акаунту знадобився понад рік. Спершу наша команда заповнювала заявки безпосередньо через WhatsApp. Однак Meta відтягувала обробку запитів.

Зрештою, нам в цьому допомогли працівники Мінцифри, які знають нас як перевірене джерело інформації. Ми заповнили відповідні документи, які вони вже передали напряму у Meta через свої канали,

– ділиться досвідом Яромир.

Він додає, що важливим фактором також стала попередня верифікація інших джерел. Адже для Meta важливо, чи вказаний канал, який проходить верифікацію в описах інших соцмереж, наприклад Facebook чи YouTube, а також чи мають вони аналогічну "галочку".

Чому українським медіа слід звернути увагу на WhatsApp

На думку Яромира Вдовича, створення каналу у WhatsApp – це, перш за все, можливість швидко доставляти свіжі новини аудиторії месенджера. Особливість акаунту 24 Каналу – швидка та коротка подача новин. Користувач, який скролить стрічку може одразу дізнатися про найважливіше. Інтервальність подачі новин більша, ніж в Telegram, відповідно – вибірка зовсім інакша.

Важливою є і внутрішня політика WhatsApp. Платформа забороняє шахрайський контент, а також мову ворожнечі, тоді як Telegram повсякчас використовують для розповсюдження російської пропаганди. Й, звісно, слід загадати про фактор безпеки.

Безпека даних у WhatsApp не ідеальна, але краще, ніж в Telegram. І також це альтернатива месенджеру, який має зв’язки з російськими спецслужбами, на чому неодноразово наголошувала українська розвідка.

Крім того, по зручності WhatsApp поступово наближається до Telegram.

Звісно, бракує деякого функціоналу, але загалом це дуже хороша альтернатива тому ж Telegram.

Ну і насамкінець – WhatsApp вдала альтернатива на випадок закриття телеграму, який сьогодні є одним з найпопулярніших ресурсів для споживання новин. Тож аудиторія, яка хоче бути в курсі подій без суттєвих затрат часу, точно матиме надійний та верифікований канал.

Якщо навіть трапиться так, що Telegram заблокують в Україні, в нас залишиться WhatsApp з аналогічною короткою подачею новин. Тому ми продовжуємо розвивати його, залучати більше аудиторії, робити реально перевірений та верифікований контент,

– підсумовує Яромир.

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