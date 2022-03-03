Як ви можете спати, – Кулеба закликав негайно надати бойові літаки Україні

3 березня 2022 , 23:00
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Джерело:

твіттер Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міжнародних партнерів з проханням надати Україні бойові літаки.

Міністр запостив у Твіттері емоційне повідомлення, яке адресував міжнародним партнерам. У ньому Кулеба зазначив, що українські професіонали героїчно боронять небо від ворожих атак. Проте зауважив, що країна-агресор має перевагу. 

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Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?
– написав Дмитро Кулеба.

У своєму повідомленні Кулеба згадав дітей в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами. Він негайно просить іноземних партнерів ухвалити це рішення щодо надання бойових літаків Україні. 

Зробіть це!
– наголосив Кулеба.

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Автор: Ірина Грицик