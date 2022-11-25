Як Україна готується пережити важку зиму: у Зеленського окреслили базовий план

Ця зима обіцяє бути найскладнішою в історії незалежної України через постійні масовані атаки окупантів на енергосистему. Однак в Офісі Президента переконані, що наша держава зможе пережити зиму.

Уже немає жодної в нашій державі теплової чи гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Через постійні відключення електропостачання та відсутність тепла в домівках українці можуть занепадати духом, але радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі національного марафону наголосив, що Україна має план, аби пережити цю зиму.

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Важливі складові проходження цієї зими

На думку Подоляка, є чотири пункти плану, яких повинна дотримуватися наша держава, аби пережити цю непросто зиму, зокрема це:

ремонт об'єктів енергетичної системи, з яким нам мають допомогти партнери;

захист розподільчих трансформаторів та генераторів, за допомогою усіх можливих методів – наприклад, бетонних споруд;

надання державами-союзницями систем протиповітряної оборони задля захисту територій;

налагодження роботи "паралельних мереж" – тобто імпорт електроенергії з інших країн.

Важко всім, зокрема політикам, але здаватися не можна

У багатьох українців можуть закрадатися думки, що насправді світла через атаки нема лише у звичайних людей, а от політики сидять у теплі та затишку. Очевидно, що через це може виникати неприхильність до влади та бажання закінчити війну будь-якими способами.

Насправді ж реальність така, що українські чиновники часто сидять без водопостачання та струму. Зі слів радника Офісу Президента зрозуміло, що цієї зими нам доведеться стати надзвичайно сильними, аби не втратити все те, за що боролись українські воїни протягом повномасштабної війни.

Я все це відчуваю, як і ви, бо в мене періодично самого немає гарячої води, немає світла. Але якщо ми погодимось, що заради світла треба зрадити все те, що ми прожили за 9 місяців, то ми втратимо самих себе. Це дуже важливий елемент,

– сказав Подоляк.

Пункти Незламності допоможуть пережити зиму

Нагадаємо, що нещодавно по всій Україні почали діяти місця, куди люди можуть прийти, аби зігрітися та підзарядити свої мобільні девайси. Назвали їх урочисто "Пунктами незламності".



Що таке Пункт Незламності / Картинка 24 каналу

Зазначмо, що ви можете знайти найближчий до вашого дому Пункт Незламності за допомогою інтерактивної карти. Фактично такі місця для обігріву є по всій території нашої держави, окрім захоплених росіянами земель.

Слід згадати також про наших енергетиків, які не покладаючи рук роблять усе, аби відновити енергосистему України. Зокрема, в Міжнародному агентстві з питань ядерної енергетики констатували, що уже запрацювали усі атомні електростанції, які змушені були призупинити свою роботу після масованої атаки 23 листопада.

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